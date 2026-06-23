Ako postoji prizor koji može da probudi apetit i pre nego što stignete do plaže, onda je to ovaj, porcija girosa toliko bogata da je gotovo nemoguće poverovati da je namenjena samo jednoj osobi.

Na snimku koji je postao pravi hit na društvenim mrežama, radnik u grčkom restoranu ne štedi ni najmanje. Umesto nekoliko komada mesa, on u posudu ubacuje gotovo ceo giros, dodajući jednu za drugom sočne trakice koje se bukvalno prelivaju preko ivica.

Uz obilje mesa, tu su i pomfrit, povrće, sosovi i pita, pa sve izgleda kao obrok iz snova za svakog ljubitelja grčke kuhinje. Upravo zbog toga video je izazvao lavinu reakcija, a komentari se samo nižu.

"Ovako zamišljam odmor u Grčkoj", "Dajte odmah dve porcije", "Ovo je razlog zbog kog se vraćam svake godine", "Gledam i ogladneo sam", samo su neki od komentara oduševljenih korisnika.

Mnogi su napisali da bi bez razmišljanja pojeli ovakvu porciju i da bi voleli da svaki giros izgleda baš ovako, prepun mesa, sočan i bogat ukusima i cacikijem. Neki su se čak našalili da bi zbog ove porcije bili spremni da odmah rezervišu letovanje.

Jedno je sigurno, prizor ogromnog girosa nikoga nije ostavio ravnodušnim, a mnogi su priznali da im je posle ovog videa jedina želja da sednu u automobil i krenu pravo ka grčkoj obali.