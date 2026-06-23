Kukuruz šećerac često ne ispadne onako sočan i mekan kako ga jedemo na ulici, ali postoji jednostavan trik koji može potpuno da promeni ukus i ne odnosi se na dužinu kuvanja, već na sastojke koje dodajemo u vodu.

Umesto da se kuva samo u običnoj vodi, stručnjaci savetuju da se u šerpu dodaju mleko i puter. Kada voda provri, dodaje se oko jedna čaša mleka i komad putera od oko 50 grama. Ova kombinacija daje kukuruzu posebnu mekoću i sočnost, a zrna postaju bogatija i ukusnija.

Važno je i da se so ne dodaje na početku kuvanja, jer može da učini zrna tvrđim i gumenim. So se dodaje tek na kraju, kada je kukuruz već skuvan i poslužen. Po želji, može se dodati i malo šećera tokom kuvanja kako bi se naglasila prirodna slatkoća.

Mlad kukuruz šećerac se obično kuva 10 do 15 minuta nakon ključanja vode, dok starije sorte zahtevaju duže vreme. Spreman je kada zrno lako prolazi pod viljuškom i kada iz njega izlazi bistar sok, a boja postaje intenzivno žuta.

Takođe, preporučuje se da se kukuruz stavlja u hladnu vodu pa tek onda kuva, kako bi se ravnomerno zagrevao i zadržao bolju teksturu. Nakon kuvanja može da odstoji još nekoliko minuta u toploj vodi kako bi dodatno omekšao.

Uz ove jednostavne trikove, običan kukuruz šećerac može da postane sočan, mekan i pun ukusa, kao sa uličnih tezgi.