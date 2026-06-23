Prethodna vest
Dom i saveti
Nije dovoljno samo da ga stavite u vodu i 'ajde sada kuvanje: Kako da kukuruz šećerac bude najukusniji, u 1 sastojku je ključ
Kukuruz šećerac često ne ispadne dovoljno sočan i mekan, ali mali trik u pripremi može potpuno da promeni ukus i učini ga kao sa uličnih tezgi.
Dom i saveti
Najnovije
Najčitanije
22min
”Morala je da napusti srednju školu iako je želela da je završi” Majka Aleksandre Prijović progovorila o bolnom životnom periodu
1H
Dnevni horoskop za sredu, 24. jun: Device, nemojte biti stroge prema sebi, Strelčevima se menja život
1H
Žene su poludele za ovom frizurom: Daje efekat luksuza i izgleda kao da ste izašle iz italijanskog filma
1D
Od danas, 22. juna, kreće prelomni period za njih: 3 horoskopska znaka pred životnim izazovima, važno je da donesu pravu odluku
22H
Nije samo običan dan, u utorak 23. juna desiće se promene: 3 znaka Zodijaka konačno će krenuti putem sreće
23H
Ma kakvo bre kuckanje, očas posla možete kupiti zelenu: Evo kako da prepoznate zrelu lubenicu na pijaci
DOM I SAVETI
Šta joj bi da proba ovo?
VLAGA U STANU PRAVI HAOS
NOSTALGIJA
Komentari (0)