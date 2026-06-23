Hejli Biber privukla je veliku pažnju javnosti nakon što je snimila novu kampanju za kolekciju donjeg veša brenda Skims.

Manekenka i influenserka pozirala je u minimalističkim komadima, koji su fokusirani na udobnost, jednostavnost i svakodnevno nošenje.

Na fotografijama Hejli nosi različite modele grudnjaka, sportskih topova i donjih delova u neutralnim bojama poput bele, crne i nude nijansi. Kampanja je osmišljena tako da naglasi prirodan i sofisticiran izgled, a upravo je Hajli, prema rečima Kim Karadašijan, bila je idealan izbor zbog svog prepoznatljivog, jednostavnog stila.

KK je istakla da Hajli ima sposobnost da i najjednostavnije komade učini elegantnim i modernim, dok je sama Biber poručila da su joj upravo najjednostavniji komadi osnova garderobe jer su udobni, mekani i lako uklopivi u svaku priliku.

Fotografije su ubrzo postale viralne, a fanovi su u komentarima hvalili njen izgled i figuru, dok su se među reakcijama našle i poznate sestre Džener, koje su takođe izrazile oduševljenje.

Iako se u javnosti povremeno spekuliše o estetskim zahvatima, Hejli Biber je te navode više puta negirala, ističući da svoju figuru održava zdravim načinom života i redovnim treninzima.