„Dabogda umro na njoj“: Srbi razvezali jezik i otkrili najgore pijane poruke koje su poslali, ima da se krstitePrethodna vest
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Na pragu 50-e, kao tinejdžerka: Šakira koristi jednostavan trik za vitku liniju - Ovih pravila se drži godinama
Šakira ne praktikuje stroge dijete, već jede manje, ali kvalitetne obroke tokom dana.
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