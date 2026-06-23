Šakira je ponovo u centru pažnje zahvaljujući velikoj svetskoj turneji Las Mujeres Ya No Lloran, na kojoj još jednom pokazuje da njeni nastupi zahtevaju ozbiljnu fizičku spremu. Pevanje, ples, stalno kretanje i energija koju nosi na scenu nisu slučajnost, već rezultat dugogodišnje discipline.

Još tokom nastupa na Super Bowlu sa Dženifer Lopez publika je komentarisala kako obe zvezde izgledaju neverovatno i u vrhunskoj su formi. Tada se saznalo i da Šakira trenira čak šest dana nedeljno.

Njeni treninzi prilagođeni su obavezama. Ako uveče ima nastup ili probe, jutro koristi za trening snage. Kada joj raspored dozvoli, radi intenzivne intervalne treninge, vežbe izdržljivosti, istezanje, plivanje i kardio.

Njena trenerka Ana Kajzer ističe da je ključ uspeha upravo u raznovrsnosti.

„I za telo i za um važno je stalno uvoditi nove izazove i menjati rutinu“, objasnila je.

Fokus na jednostavnoj hrani

Veliki deo njene forme krije se i u načinu ishrane. Šakira ne praktikuje stroge dijete, već jede manje, ali kvalitetne obroke tokom dana.

Na njenom jelovniku najčešće su sveže namirnice poput ribe, povrća, jaja, avokada, maslinovog ulja, supa i salata.

Za doručak najčešće bira jaja, avokado, paradajz i maslinovo ulje. Užina joj je uglavnom smoothie, dok za ručak jede supu, ribu i povrće ili veliku salatu.

Večera joj liči na ručak, samo u manjoj porciji. Trudi se da smanji unos šećera i određenih mlečnih proizvoda, ali povremeno sebi dozvoli omiljeni slatkiš.

Još jedno pravilo kog se strogo drži jeste da tokom treninga ne koristi mobilni telefon, kako bi ostala maksimalno fokusirana.

Danas, dok nastupa pred hiljadama ljudi širom sveta, jasno je da njena forma nije samo pitanje izgleda, već način da izdrži tempo karijere koji traje decenijama. Šakira pokazuje da dobra forma ne dolazi preko noći, već kroz doslednost, kretanje, odmor i jednostavnu ishranu.