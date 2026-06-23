Alkohol i mobilni telefon često se pokažu kao kombinacija zbog koje se mnogi sutradan hvataju za glavu. Upravo zato je jedno naizgled jednostavno pitanje postavljeno na Reditu Srbija izazvalo lavinu komentara: „Koja je najgora pijana poruka koju ste poslali?“

Odgovori su se nizali munjevitom brzinom, a korisnici su bez ustručavanja priznali svoje najveće blamove, ljubavne ispade i poruke zbog kojih bi danas najradije propali u zemlju. Jedan korisnik ispričao je kako je hteo da se našali sa prijateljem koji ga je „otkucao“ devojci da za vikend ne ide kod tetke, već na pecanje. Međutim, zbog istog imena i sličnog prezimena poruku je poslao kolegi.

„Poslao sam kolegi da je sutra na...ao jer je drukara, a zapravo sam hteo to ortaku da pošaljem. Kolega se naljutio zato što i jeste drukara na poslu, a meni je trebalo tri dana da skontam šta mu je“, napisao je on.

Ljubavni ispadi bili su posebno zastupljeni. Jedna korisnica priznala je da se napila nakon što je njena tadašnja simpatija otišla na more u Crnu Goru.

„Napisala sam mu velikim slovima: 'Dabogda dobio najgori stomačni virus i presedeo u stanu, a ne da juriš druge devojke po Herceg Novom'. On mi je odgovorio: 'Dobro, zašto si toliko luda?' Sutradan je stvarno dobio stomačni virus i preselo mu je letovanje“, ispričala je kroz smeh.

Među komentarima našla se i kratka, ali upečatljiva poruka koju je jedna osoba poslala bivšem partneru nakon burne večeri: „Dabogda umro na njoj.“

Ispod objave nizale su se stotine reakcija korisnika koji su priznavali da su u alkoholisanom stanju slali poruke bivšim ljubavima, šefovima, kolegama, pa čak i pogrešnim osobama. Mnogi su se složili da nema veće greške od kombinacije usamljenosti, alkohola i telefona pri ruci.

A vi, da li ste ikada poslali poruku zbog koje ste se sutradan gorko pokajali?