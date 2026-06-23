Stefan Đurić Rasta godinama je bio prepoznatljiv po dugim dredovima, širokoj garderobi i urbanom stilu koji je postao njegov zaštitni znak. Međutim, poslednje fotografije pokazale su da je reper prošao kroz veliku transformaciju i da danas izgleda potpuno drugačije.

Najveću pažnju privukla je njegova fizička promena. Rasta je vidno smršao, lice mu je izraženije, a celokupan izgled deluje svežije i negovanije, zbog čega mnogi na društvenim mrežama komentarišu da je doživeo pravi "glow up".

Promena nije stala samo na fizičkom izgledu. Reper je skratio svoje prepoznatljive dredove, čime je dodatno osvežio imidž i dobio moderniji izgled. Istovremeno je promenio i modni izraz, pa umesto isključivo opuštenih i predimenzioniranih kombinacija, sve češće bira pažljivo uklopljene komade, minimalističke krojeve i luksuzne detalje koji ostavljaju utisak sofisticiranijeg stila.

Njegov istančaniji ukus za modu nije prošao nezapaženo, pa fanovi u komentarima pišu da izgleda elegantnije, zrelije i samouverenije nego ikada ranije. Mnogi ističu da bi ga na prvi pogled teško prepoznali, a komplimenti na račun novog izgleda ne prestaju da se nižu.

Bilo da je reč o promeni životnih navika, novom stilu ili želji za svežim početkom, jedno je sigurno - Rasta je pokazao da dobra transformacija može u potpunosti promeniti utisak koji ostavlja, a njegov novi imidž mnogi smatraju jednim od najvećih "glow up" trenutaka na domaćoj javnoj sceni.