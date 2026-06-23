Jul 2026. biće mesec velikih preokreta, iznenadnih odluka i sudbinskih susreta. Retrogradni Merkur unosi haos u komunikaciju, dok Jupiter u Raku pojačava emocije, porodične odnose i pitanja sigurnosti. Nekima dolazi vreme potpunog životnog resetovanja, dok će drugi dobiti priliku koja može da promeni finansijsku budućnost.

Za jedan znak ovo je mesec ogromnog novčanog proboja, dok će drugi morati da preseku stare odnose i krenu iz početka.

Ovan

Jul vas vraća korenima. Fokus će biti na domu, porodici i privatnim pitanjima koja dugo gurate pod tepih. Mnogi Ovnovi razmišljaće o selidbi, renoviranju ili velikim promenama u kući.

Kraj meseca donosi olakšanje i osećaj da konačno držite konce u svojim rukama.

Bik

Pred vama je vrlo dinamičan mesec. Telefon neće prestajati da zvoni, obaveze će se gomilati, a ljudi iz prošlosti mogli bi iznenada da se vrate u vaš život.

Jul traži oprez u komunikaciji — jedna pogrešna reč može napraviti veliki problem.

Blizanci

Novac je glavna tema meseca. Mogući su dodatni prihodi, novi projekti ili zarada iz izvora koji ranije niste ozbiljno shvatali.

Jul vam poručuje: ne ignorišite finansijske prilike.

Rak

Vaš mesec konačno dolazi. Jupiter u vašem znaku otvara vrata velikim životnim promenama. Sreća vam kuca na vrata — i u ljubavi i u poslu.

Za mnoge Rakove ovo može biti period finansijskog procvata. Neki bi mogli doći do velike zarade, nasledstva ili ozbiljne poslovne ponude.

Lav

Početak jula donosi umor i potrebu da usporite. Nemojte se forsirati. Telo vam šalje jasne signale da je vreme za pauzu.

Od druge polovine meseca vraća vam se energija i kreće snažan uzlet.

Devica

Jul vam donosi mnogo emocija i zanimljivih susreta. Slobodne Device mogu upoznati osobu koja će im potpuno promeniti pogled na ljubav.

Poslovno vas očekuje stabilan rast.

Vaga

Početak meseca biće napet, ali već od sredine jula situacija kreće nabolje. Posebno su naglašeni karijera, poslovni kontakti i napredovanje.

Kraj meseca donosi veoma lepe vesti.

Škorpija

Pred vama je mesec ozbiljnih izazova, ali i velikih nagrada. Dobijate priliku da rešite problem od kog su drugi odustali.

Ako odigrate pametno, jul može postati vaša velika prekretnica.

Strelac

Putovanja, promene i nova iskustva obeležiće jul. Mnogi Strelčevi će želeti da pobegnu od rutine i probaju nešto potpuno drugačije.

Moguća je i velika poslovna prilika iz inostranstva.

Jarac

Partnerstva ulaze u prvi plan. Neki će donositi važne odluke o vezi, braku ili poslovnim saradnjama.

Jul traži iskrenost — prema drugima, ali i prema sebi.

Vodolija

Za vas je jul mesec potpunog resetovanja. Menjate navike, prioritete, a kod nekih dolazi i do velikih poslovnih promena.

Ono što vam više ne služi — mora da ode.

Ribe

Ljubav, emocije i kreativnost dolaze u prvi plan. Ovo je jedan od lepših meseci za Ribe.

Mnogi će konačno osetiti mir i emotivnu sigurnost koju dugo traže.

Poruka zvezda za jul:

Ne opirite se promenama. Jul 2026. neće pitati da li ste spremni — jednostavno će vas gurnuti tamo gde odavno treba da budete. Za neke će to biti haos, a za druge početak najboljeg perioda u godini.