Svađe su neizbežan deo svake ljubavne veze, ali način na koji partneri komuniciraju u trenucima konflikta može imati veliki uticaj na njihov odnos. Psiholozi i bračni savetnici posebno upozoravaju na jedno pitanje koje bi trebalo izbegavati tokom rasprave, "Da li me uopšte voliš?".

Prema mišljenju stručnjaka, ovo pitanje najčešće proizlazi iz osećaja nesigurnosti, straha od odbacivanja ili potrebe za potvrdom, ali u trenutku kada su emocije pojačane može zvučati kao optužba ili pritisak na partnera. Umesto da doprinese rešavanju problema, ono često dodatno produbljuje sukob i pojačava tenziju.

Psiholozi ističu da trenutni postupci partnera ne odražavaju nužno njegova osećanja. Zaboravljen važan datum, nepromišljena izjava ili povišen ton tokom svađe ne znače da je ljubav nestala. Međutim, kada se rasprava pretvori u preispitivanje čitave veze, pažnja se skreće sa pravog problema, a partneri počinju da se brane i vraćaju na stare nesuglasice.

Učestalo postavljanje pitanja o ljubavi može stvoriti osećaj emocionalnog pritiska. Partner može steći utisak da nikada nije dovoljno dobar, dok osoba koja traži potvrdu često ostaje nezadovoljna odgovorom jer pravi uzrok problema leži u nerazumevanju i nerešenim emocijama.

Stručnjaci zato savetuju da se umesto preispitivanja ljubavi otvoreno govore sopstvena osećanja. Rečenice poput "Povredilo me je to što se dogodilo", "Osećam se zanemareno" ili "Potrebna mi je podrška i razumevanje" omogućavaju iskreniji razgovor i partneru jasno pokazuju šta vam je potrebno.

Iako mnogi misle da srećni parovi nikada ne ulaze u sukobe, psiholozi naglašavaju da su najzdravije veze upravo one u kojima partneri umeju da razgovaraju i kada se ne slažu. Poštovanje, aktivno slušanje i iskazivanje osećanja bez optuživanja predstavljaju ključ dugotrajnog i kvalitetnog odnosa.