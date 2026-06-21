Kolumbijska pevačica Šakira ponovo je privukla pažnju javnosti, ovog puta zbog opuštenog porodičnog izlaska sa sinovima Milanom i Sašom u Beverli Hilsu. Paparaci su ih fotografisali prilikom izlaska iz restorana, a mnogi su komentarisali da pevačica izgleda gotovo isto kao na početku karijere, iako je deli samo par meseci od 50. rođendana.

Za večernji izlazak odabrala je ležernu kombinaciju: kratki šorts, top i moderne čizame, kojima je istakla njenu vitku figuru i prirodan stil. Na fotografijama deluje nasmejano i opušteno, što je izazvalo brojne pozitivne reakcije na društvenim mrežama.

Šakira ima dvojicu sinova iz dugogodišnje veze sa bivšim fudbalerom Žerarom Pikeom. Njihova ljubavna priča počela je 2010. godine tokom snimanja spota za pesmu "Waka Waka", zvaničnu himnu Svetskog prvenstva u fudbalu. Sin Milan rođen je 2013, dok je Saša stigao dve godine kasnije.

Par je 2022. godine okončao vezu nakon što je pevačica saznala za Pikeovu neveru, a od tada je Šakira nastavila život posvećen muzici, karijeri i porodici.