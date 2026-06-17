S dolaskom toplijeg vremena, održavanje čistoće i svežine doma postaje prioritet. Posebnu pažnju zahtevaju kante za smeće, koje leti mogu postati izvor neprijatnih mirisa i leglo insekata.

Linsli Krombi, stručnjakinja poznata kao "Kraljica čistoće", nudi jednostavno i ekonomično rešenje za ovaj čest problem.

S porastom temperatura, određena područja u domaćinstvu zahtevaju znatno više pažnje. Jedno od takvih kritičnih mesta je kanta za smeće, koja bez redovnog održavanja brzo može postati izvor problema. Krombi je podelila nekoliko korisnih saveta za suočavanje s letnjim izazovima čišćenja. Njeni saveti temelje se na upotrebi cenovno pristupačnih proizvoda i svakodnevnih kućnih potrepština, piše Mirror.

Problem neprijatnih mirisa i insekata

Tokom toplih meseci, visoke temperature ubrzavaju proces razgradnje organskog otpada u kantama za smeće. Kombinacija toplote, vlage i ostataka hrane stvara idealne uslove za razmnožavanje bakterija, poput E. coli i salmonele, čime se kanta pretvara u potencijalni izvor zaraze. Neprijatan miris koji se pritom širi posledica je procesa raspadanja i privlači muve te druge insekte koji u otpadu pronalaze mesto za polaganje jajašca.

Ako se ne preduzmu odgovarajuće mere, ovaj problem može eskalirati i dovesti do najezde muva i crva, što predstavlja estetski i zdravstveni rizik za ukućane. Zbog toga je redovno i pravilno održavanje kanti ključno za prijatan i higijenski čist dom tokom leta.

Učinkovito rešenje iz kuhinje

Kao rešenje za problem neprijatnih mirisa i insekata, Linsli Krombi preporučuje nekoliko jednostavnih trikova. "Važno je redovno prati kante vrućom vodom i deterdžentom, uz dodatak dezinficijensa ili alkoholnog sirćeta, kako biste ih temeljno očistili", savetuje, posebno tokom toplijeg vremena.

"Jedan od mojih najdražih trikova je posipati jednu do dve kašike sode bikarbone na dno čiste i suve kante pre nego što stavite novu kesicu", ističe i naglašava važnost čvrsto zatvorenih poklopaca kako bi se neutralisali mirisi i sprečilo privlačenje muva.

Soda bikarbona je prirodni dezodorans alkalne prirode koji učinkovito neutrališe kisele mirise nastale razgradnjom hrane. Dovoljno je posuti jednu do dve kašike po dnu čiste i suve kante pre umetanja nove kese za smeće. Ova metoda može biti učinkovita i do tri meseca, no zbog mogućnosti curenja iz kese, preporučuje se češće ponavljanje postupka, otprilike jednom nedeljno.

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