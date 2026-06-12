Ovan

Subota vam donosi pojačanu energiju i želju da izađete iz rutine. Imaćete potrebu za akcijom druženjem ili spontanom promenom plana. Važno je da ne reagujete impulsivno u odnosima već da energiju usmerite na nešto što vas inspiriše.

Bik

Danas vam najviše prija mir i stabilnost . Možda ćete želeti da usporite tempo i posvetite se sebi domu ili ljudima koji vam pružaju sigurnost. Subota je idealna za odmor i vraćanje unutrašnje

ravnoteže.

Blizanci

Komunikacija i druženje obeležavaju vaš dan. Mogući su zanimljivi razgovori susreti ili neočekivane poruke koje vam popravljaju raspoloženje. Važno je da ne rasipate energiju na previše stvari odjednom.

Rak

Subota u vama budi potrebu za toplinom i bliskošću. Vreme provedeno sa porodicom ili ljudima kojima verujete donosi vam osećaj mira i sigurnosti. Dan je dobar za emotivno punjenje energije.

Lav

Danas ste primećeni i lako privlačite pažnju drugih ljudi. Prija vam druženje i mogućnost da izrazite svoju kreativnost i energiju. Subota vam donosi lepe trenutke kroz spontanost i zabavu.

Devica

Ovaj dan vam donosi potrebu da usporite i posvetite se sebi. Možda ćete želeti da sredite prostor misli ili planove za naredne dane. Ravnoteža između aktivnosti i odmora danas je veoma važna.

Vaga

Odnosi i druženja dolaze u prvi plan. Prijaće vam kontakt sa ljudima koji vas inspirišu i donose vam osećaj harmonije. Subota je dobar dan za uživanje i opuštene razgovore.

Škorpija

Danas možete osetiti potrebu za povlačenjem i introspekcijom. Intuicija vam je naglašena i pomaže vam da sagledate dublje značenje neke situacije. Dan je dobar za unutrašnji mir i regeneraciju.

Strelac

U vama se budi želja za slobodom promenom i novim iskustvima. Možda ćete poželeti izlazak kraći put ili spontanu odluku koja vam donosi radost. Subota vam vraća optimizam.

Jarac

Možete razmišljati o obavezama i planovima ali je važno da sebi dozvolite odmor. Subota vam donosi priliku da usporite i sagledate stvari iz mirnije perspektive bez pritiska.

Vodolija

Nove ideje i inspiracija dolaze spontano i možete želeti da ih podelite sa drugima. Druženje i razgovori donose vam zanimljive uvide. Dan je dobar za kreativnost i opuštenu atmosferu.

Ribe

Osećajnost i intuicija su pojačani i možete dublje doživljavati energiju ljudi oko sebe. Potrebno vam je više mira i vremena za sebe kako biste održali unutrašnji balans. Kreativne aktivnosti ili priroda donose vam smirenje.

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