Ovan





Ponedeljak ti donosi ubrzan tempo i mnogo obaveza od samog jutra. Imaćeš potrebu da sve završiš odmah, ali pokušaj da ne ulaziš u nepotrebne rasprave. U ljubavi je važna iskrenost.

Bik

Fokusiraćeš se na stabilnost i praktične stvari. Moguće su dobre vesti vezane za posao ili novac. Emotivno ti prija osoba koja ume da te smiri i razume bez mnogo objašnjavanja.





Blizanci

Bićeš veoma komunikativan i pun ideja. Dan je odličan za dogovore, razgovore i nova poznanstva. Paži samo da ne obećaš više nego što možeš da ispuniš.





Rak

Emocije i posao mogu se pomešati više nego što želiš. Neko iz okruženja može očekivati tvoju podršku ili savet. Veče donosi potrebu za mirom i bliskim ljudima.





Lav

Želiš da pokažeš koliko možeš i da ostaviš utisak. Moguće je priznanje, kompliment ili zanimljiv susret. Ljubavna energija je pojačana, posebno kroz spontane razgovore.





Devica

Bićeš usmeren na detalje i organizaciju. Dan je dobar za rešavanje zaostalih obaveza i pravljenje novih planova. Obrati pažnju na umor i ne preuzimaj sve na sebe.





Vaga

Odnosi sa ljudima biće ti glavna tema dana. Moguće je pomirenje, važan razgovor ili nova simpatija. Potrudi se da ne potiskuješ ono što zaista osećaš.





Škorpija





Intuicija ti pomaže da prepoznaš šta je najbolje za tebe. Na poslu ili u školi možeš imati osećaj da neko pažljivo prati tvoje poteze. Emotivno si dublji i zatvoreniji nego inače.

Strelac

Ponedeljak ti donosi želju za promenom i kretanjem. Mogući su novi planovi, poziv za izlazak ili zanimljiva vest. Energija ti raste kako dan prolazi.





Jarac





Bićeš ozbiljan i fokusiran na ciljeve. Finansije ili odgovornost prema drugima mogu ti biti važna tema. Ne zaboravi da napraviš prostor i za odmor.

Vodolija

Dan donosi neočekivane ideje i zanimljive razgovore. Neko može pokušati da ti priđe na drugačiji način nego ranije. Kreativnost i potreba za slobodom su naglašene.





Ribe

Bićeš posebno intuitivan i emotivan. Lako ćeš osetiti raspoloženje ljudi oko sebe. Veče je dobro za odmor, muziku, filmove ili razgovor sa osobom kojoj veruješ, piše naša astrološkinja Nena Janković.

