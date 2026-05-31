Ovan

Početak juna donosi vam nalet energije i želju da završite sve što ste odlagali. Na poslu ćete imati priliku da pokažete inicijativu, ali pazite da ne namećete svoje mišljenje drugima. U ljubavi su moguća zanimljiva poznanstva, dok zauzeti Ovnovi mogu rešiti nesporazum koji traje već neko vreme.

Bik

Fokus će biti na finansijama i planiranju budućih troškova. Moguće su manje promene u poslovnom okruženju koje će vam u početku delovati zahtevno, ali će se pokazati korisnim. Ljubavni odnosi postaju stabilniji, a slobodni Bikovi mogli bi da obnove kontakt sa osobom iz prošlosti.

Blizanci

Sunce u vašem znaku donosi vam samopouzdanje i želju za novim iskustvima. Očekuju vas zanimljivi razgovori, kraća putovanja i prilike za širenje kruga poznanstava. Ljubavni život biće dinamičan, a jedna poruka ili poziv mogli bi da promene tok događaja.

Rak

Ova nedelja traži od vas da usporite i posvetite se sebi. Moguće je da ćete osećati potrebu za povlačenjem i analiziranjem prethodnih odluka. Na poslu izbegavajte konflikte, a u ljubavi budite iskreni prema svojim osećanjima. Intuicija će vam biti najbolji saveznik.

Lav

Društveni život dolazi u prvi plan. Očekuju vas nova poznanstva, zanimljivi susreti i prilika da ostvarite kontakte koji bi mogli da vam koriste u budućnosti. Ljubavni život postaje uzbudljiviji, posebno za slobodne Lavove koji će privlačiti pažnju gde god da se pojave.

Devica

Poslovne obaveze biće u fokusu, a vaš trud neće proći nezapaženo. Moguće su pohvale ili prilika za napredovanje. U ljubavi je važno da ne analizirate svaku sitnicu. Nekada je dovoljno prepustiti se trenutku i uživati u onome što imate.

Vaga

Pred vama je period inspiracije i novih planova. Moguće je da ćete razmišljati o putovanju, edukaciji ili promeni životnih navika. Ljubavni odnosi postaju iskreniji, a jedna osoba mogla bi da vam pokaže emocije koje dugo krije.

Škorpija

Nedelja donosi intenzivne emocije i važne razgovore. Moguće je rešavanje finansijskog pitanja koje vas opterećuje već neko vreme. U ljubavi će biti potrebno više poverenja i otvorenosti. Nemojte donositi zaključke pre nego što saslušate drugu stranu.

Strelac

Partnerski odnosi biće u centru pažnje. Zauzeti Strelčevi radiće na jačanju veze, dok slobodni mogu upoznati osobu koja deli njihove interese i pogled na svet. Na poslu se otvaraju mogućnosti za saradnju sa novim ljudima.

Jarac

Organizacija i disciplina pomoći će vam da završite sve obaveze na vreme. Moguće su promene u svakodnevnoj rutini koje će se pokazati korisnim na duže staze. Ljubavni život zahteva više spontanosti i manje planiranja svakog koraka.

Vodolija

Kreativnost i dobro raspoloženje pratiće vas tokom cele nedelje. Bićete puni ideja i želje za druženjem. U ljubavi vas očekuju prijatna iznenađenja, a slobodne Vodolije mogle bi da započnu zanimljivu komunikaciju sa osobom koja ih intrigira.

Ribe

Porodica i dom biće u centru pažnje. Mogući su razgovori koji će doprineti boljem razumevanju među bližnjima. Na poslu ne otkrivajte sve planove unapred. Ljubavni odnosi postaju nežniji i stabilniji, a jedna iskrena gesta mogla bi da vas posebno obraduje.

