Astrolog Rubi MIranda tvrdi da posle 18. maja 2026. godine tri horoskopska znaka ulaze u period velikih promena i važnih odluka koje će im doneti uspeh i olakšanje. Uticaj Saturna pomoći će im da jasnije sagledaju situacije u kojima se nalaze i da naprave poteze koji će im promeniti život nabolje.

Intuicija, mudrost i pažljivo donošenje odluka biće ključ uspeha za ove znakove Zodijaka:

DEVICA

Device su u prethodnom periodu često sumnjale u svoje odluke i imale osećaj da nisu sigurne kojim putem treba da krenu. Međutim, posle 18. maja stvari počinju da se menjaju.

Uticaj Saturna doneće im veću sigurnost i sposobnost da donesu pravu odluku bez previše kolebanja. Iako će saslušati savete drugih ljudi, Device će shvatiti da je najvažnije da veruju sebi i svom osećaju.

Kada spoje intuiciju sa činjenicama i pažljivom analizom, uspeće da naprave potez koji će im doneti zadovoljstvo i osećaj da se stvari konačno odvijaju u njihovu korist.

VODOLIJA

Vodolije će konačno prestati da odlažu važnu odluku koja im već dugo stvara pritisak. Ovaj period donosi im mentalnu jasnoću i osećaj sigurnosti.

Saturn, koji ima snažan uticaj na ovaj znak, pomoći će Vodolijama da prevaziđu strah i nesigurnost. Kada se fokusiraju na ono što zaista žele, shvatiće da je rešenje mnogo jednostavnije nego što su mislile.

Nakon što donesu odluku, mnoge stvari će početi same da dolaze na svoje mesto. Pred njima je period stabilnosti i unutrašnjeg mira.

BLIZANCI

Blizance očekuje odluka koja bi mogla značajno da utiče na njihovu budućnost. Iako će imati mnogo opcija pred sobom, upravo će pažljivo razmišljanje i dobra procena biti njihov najveći adut.

Tokom ovog perioda Blizanci će jasno videti koje prilike vrede njihove pažnje, a koje treba da ostave iza sebe. To će im pomoći da izbegnu konfuziju i naprave najbolji mogući izbor.

Njihova sposobnost da dobro istraže situaciju i ne donose ishitrene odluke sada će im doneti uspeh, navodi astrolog za portal "Your Tango". Posle dužeg vremena, Blizanci će imati osećaj da se sve odvija baš onako kako su želeli.

