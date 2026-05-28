Četiri horoskopska znaka privlačiće sreću i obilje tokom celog juna 2026. godine. Jupiter ostaje u znaku Raka do kraja meseca, donoseći prosperitet i dobre prilike, pre nego što 30. juna pređe u Lava.
Ovaj mesec će biti poput kratkog predaha pre velikih promena, jer nam šesti mesec u godini donosi mnogo završetaka, ali i novih početaka. Prva polovina meseca biće mirnija, posebno do mladog Meseca 14. juna, dok se krajem meseca energija pojačava i uvodi nas u dinamičan jul.
Neki znakovi će tokom juna 2026. imati posebno mnogo sreće, uspeha i prilika za napredak. U nastavku otkrijte koji su to znaci.
Rak
Jun će za Rakove biti najbolji mesec u godini. Jupiter, planeta sreće i obilja, boravi u njihovom znaku do 30. juna, dok se Venera tu nalazi do 13. juna. Kombinacija ove dve planete donosi privlačnost, samopouzdanje i osećaj da sve ide lakše nego inače. Rakovi će tokom ovog perioda zračiti posebnom energijom, lakše će privlačiti ljude i ostvarivati ono što žele. Nakon 13. juna Venera prelazi u Lava, aktivirajući polje novca i samovrednovanja, pa se očekuje poboljšanje finansijske situacije.
Krajem meseca Jupiter takođe ulazi u Lava, što Rakovima može doneti priliku za veću zaradu i finansijski rast. Ljubavni život takođe postaje zanimljiviji i dinamičniji. Merkur ulazi u znak Raka 1. juna, zbog čega komunikacija, druženja i nova poznanstva postaju važne teme. Mars u Biku dodatno podstiče društveni život i povezivanje sa ljudima koji mogu biti značajni za budućnost. Od 21. juna počinje sezona Raka, pa će pripadnici ovog znaka imati više energije i sigurnosti.
Lav
Za Lavove velika sreća počinje 30. juna, kada Jupiter ulazi u njihov znak i ostaje tu sve do jula 2027. godine. Ovaj tranzit događa se samo jednom u 12 godina i obično donosi velike životne promene, uspeh i lični razvoj. Od 13. juna i Venera ulazi u Lava, pa će Lavovi biti posebno privlačni, primećeni i puni samopouzdanja. Ovo je odličan period za ljubav, društveni život i ostvarivanje ličnih ciljeva.
Do 21. juna Sunce prolazi kroz njihovo polje prijateljstava i društvenih kontakata, pa će biti mnogo druženja, novih poznanstava i korisnih kontakata. Mars krajem meseca dodatno pojačava tempo, zbog čega će Lavovi biti veoma aktivni i zauzeti. Pun Mesec 30. juna donosi lepe trenutke u ljubavi i odnosima sa bliskim ljudima. Jun će za Lavove biti veoma uzbudljiv i pun pozitivne energije.
Blizanci
Blizanci tokom juna imaju posebnu sreću kada su finansije u pitanju. Jupiter se do kraja meseca nalazi u njihovom polju novca, donoseći prilike za zaradu, poslovni napredak i osećaj sigurnosti. Do 13. juna tu je i Venera, pa je ovo idealan period za traženje povišice, nove poslovne prilike ili ulaganja u sebe. Ovaj period pozitivno utiče i na samopouzdanje.
Venera sredinom meseca takođe prelazi u Lava, pa Blizanci mogu poželeti više druženja, kraćih putovanja i kvalitetnijih razgovora sa ljudima do kojih im je stalo. Sunce je tokom većeg dela meseca u njihovom znaku, zbog čega će se osećati energično, optimistično i motivisano. Mladi Mesec 14. juna donosi osećaj novog početka i ličnog resetovanja.
Vodolija
Za Vodolije jun donosi sreću na poslovnom planu. Jupiter u njihovom polju posla povećava šanse za napredovanje, promenu posla ili bolje finansijske uslove. Uz podršku Venere do 13. juna, ovo je odličan trenutak za nove profesionalne prilike ili razgovore o povišici. Od 13. juna Venera prelazi u Lava i donosi više romantike i lepih trenutaka u partnerskim odnosima. Slobodne Vodolije imaju velike šanse da upoznaju nekoga posebnog.
Kada Jupiter 30. juna uđe u Lava, dodatno će naglasiti ljubav, partnerstva i odnose sa važnim ljudima. Ovaj tranzit može doneti ozbiljne veze, ali i uspešne poslovne saradnje. Mladi Mesec 14. juna aktivira polje ljubavi, zabave i uživanja, dok pun Mesec krajem meseca donosi mnogo društvenih događaja, druženja i novih kontakata. Za Vodolije će jun biti veoma društven, romantičan i ispunjen lepim prilikama, prenosi Elle.
Bonus video:
Komentari (0)