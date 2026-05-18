Lekovite biljke mnogima su prvi izbor za jačanje organizma, bolje raspoloženje i probleme sa varenjem, ali stručnjaci upozoravaju da pojedine biljke tokom leta treba koristiti veoma oprezno.

Narodni travar Momčilo Antonijević istakao je da kantarion, rutvica, angelika i celer imaju snažno dejstvo na organizam, ali da u kombinaciji sa sunčevim zracima mogu izazvati neželjene reakcije.

Kantarion popravlja raspoloženje, ali leti traži oprez

Kantarion je poznat kao jedna od najcenjenijih biljaka u narodnoj medicini. Koristi se za želudac, jetru, gastritis i probleme sa varenjem, a posebno je poznat po uticaju na raspoloženje.

Prema rečima travara, kantarion sadrži supstance koje deluju slično blagim antidepresivima, zbog čega ga mnogi koriste za smanjenje nervoze i lošeg raspoloženja.

Ipak, tokom letnjih meseci treba biti veoma pažljiv.

Ako se kantarion pije kao čaj ili preparat, preporuka je da se izbegava direktno izlaganje suncu, jer biljka može povećati osetljivost kože na UV zračenje.

Kantarionovo ulje uglavnom se koristi za spoljašnju upotrebu, a posebno je cenjeno u kućnim biljnim apotekama.

Biljka koju ne bi trebalo dirati golim rukama

Rutvica, poznata i kao sedef, vekovima se koristi u narodnoj medicini, ali stručnjaci upozoravaju da može izazvati ozbiljne reakcije na koži.

Ova biljka je fototoksična, što znači da nakon dodira i izlaganja suncu može doći do pojave crvenila, iritacije i opekotina.

Sličnu reakciju može izazvati i celer, naročito kada su listovi mokri.

Angelika i celer pomažu varenju, ali traže pažnju

Angelika i celer sadrže psoralene, supstance koje povećavaju osetljivost kože na sunce. Zbog toga se savetuje oprez tokom letnjih dana i boravka na otvorenom.

Ipak, ove biljke imaju i brojna korisna svojstva. Pomažu varenju, smanjuju nadimanje i podstiču rad želuca i creva.

Angelika se tradicionalno koristi i kod problema sa cirkulacijom, bronhitisom i povišenim pritiskom.

Kada treba biti posebno oprezan

Stručnjaci upozoravaju da se kantarion ne kombinuje sa određenim lekovima, posebno:

terapijom protiv depresije

kontraceptivnim pilulama

lekovima za visok krvni pritisak

Biljke mogu uticati na dejstvo terapije, pa se savetuje konsultacija sa lekarom pre upotrebe.