S dolaskom toplijih dana, mnoge domaćice muku muče s malim, upornim napastima – mravima! Najčešće se pojavljuju u kupatilu i kuhinji, praveći prave karavane po ivicama kade, sudopere i pločica. Ako ste i vi primetili ove nepozvane goste kako mile po vašem domu – ne očajavajte! Rešenje postoji i košta manje od kafe u gradu.

Sve što vam treba je borna kiselina, a može se kupiti u gotovo svakoj apoteci ili poljoprivrednoj radnji, i to za samo 100 dinara. Ovaj stari, ali provereni trik koriste generacije domaćica, jer je efikasan, brz i bezbedan kada se pravilno koristi.

Evo kako da pripremite domaću "klopku" za mrave:

Pomešajte jednu kašičicu borne kiseline, kašičicu šećera i nekoliko kapi vode – taman toliko da dobijete pastu. Stavite je na male kartonske komadiće i rasporedite ih po ćoškovima gde ste primetili mrave – oko kade, sudopere, ispod frižidera ili sudomašine.

Šećer će ih privući, a borna kiselina će učiniti svoje – mravi će ovu mešavinu poneti u svoje gnezdo, čime ćete ih se rešiti iz korena, a ne samo privremeno.

Napomena: Ako imate male kućne ljubimce ili decu, postarajte se da mamci budu van njihovog domašaja.