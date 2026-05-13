Martin Šort je otvoreno govorio o tome zašto je odlučio da ne skriva svoju tugu nakon nedavne smrti svoje ćerke, Ketrin.

Martin (76) je tokom gostovanja u emisiji „CBS Sunday Morning“ 10. maja govorio je o gubitku Ketrin (42), koja je počinila samoubistvo u februaru. Istakao je da je mnogo ljudi izgubilo nekoga zbog borbe sa mentalnim zdravljem, zbog čega je smatrao važnim da o tome javno govori.

Glumac i komičar je rekao: „Ako bih pitao publiku, bilo koju publiku u kojoj se nalazim, ‘Koliko vas je izgubilo nekoga zbog samoubistva?’, bili biste šokirani koliko bi se ruku podiglo. ‘Koliko vas u porodici ima nekoga sa problemima mentalnog zdravlja?’, bili biste iznenađeni brojem ruku.“

„Pa zašto biste se pretvarali da je ovo samo vaša lična bol? Možda će, ako podelite svoju bol, to pomoći bolu drugih ljudi“, nastavio je glumac.

Na pitanje da li mu je javno govoriti o svojoj boli pomoglo, Šort je odgovorio: „Da, mislim da jeste. Mislim da kada shvatiš da nisi jedina osoba na planeti koja prolazi kroz nešto, pomisliš: ‘O, stvarno?’”

Martin je u nastavku intervjua rekao da je smrt njegove ćerke Ketrin bila „noćna mora za porodicu“.

„Ali razumevanje je da su mentalno zdravlje i rak, kao kod moje supruge, obe bolesti, i ponekad su bolesti terminalne“, nastavio je. „Moja ćerka se dugo borila sa teškim mentalnim problemima, graničnim poremećajem ličnosti i drugim stvarima, i davala je sve od sebe dok više nije mogla.“

Martin je sa svojom pokojnom suprugom Nensi Dolman, sa kojom je bio u braku 30 godina, usvojio troje dece, uključujući Olivera (40) i Henrija (36). Dolmanova je preminula od raka jajnika u 58. godini 2010. godine.

Smrt

Porodica Šort je ranije potvrdila smrt Ketrin u izjavi za magazin People.

„Sa dubokom tugom potvrđujemo smrt Ketrin Hartli Šort. Porodica Šort je slomljena ovim gubitkom i moli za privatnost u ovom trenutku. Ketrin je bila voljena od strane svih i pamtiće se po svetlosti i radosti koju je donosila u svet“, naveli su tada.

Vatrogasna služba Los Anđelesa reagovala je na poziv iz jedne kuće na Holivud Hilsu 23. februara u 18:41 po lokalnom vremenu, zbog jedne ženske osobe. Kancelarija mrtvozornika Los Anđelesa potvrdila je za „People“ da je Ketrin preminula usled samoubistva.

Ketrin je radila u privatnoj praksi kao licencirani klinički socijalni radnik, a povremeno je bila angažovana i u klinici Amae Health, gde je pružala usluge rada sa zajednicom, grupama za podršku porodicama, vršnjačku podršku i psihoterapiju.

Diplomirala je psihologiju i studije roda i se**ualnosti na Univerzitetu u Njujorku 2006. godine, a zatim je stekla master diplomu iz socijalnog rada na Univerzitetu Južne Kalifornije 2010. godine.

Ketrin je uglavnom živela daleko od očiju javnosti, ali je tokom godina prisustvovala nekoliko događaja sa svojim ocem, uključujući na žurci nakon predstave „The Producers“ 2003. godine i zabavu povodom dodele Oskara magazina „Vanity Fair“ u februaru 2011. godine.

