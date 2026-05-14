Adrijana Lima već decenijama važi za simbol lepote. Ipak, slavna manekenka često je bila na meti kritika, bilo zbog nerealnih očekivanja javnosti, bilo zbog želje medija da je kontrolišu ili kritikuju po svaku cenu. Pojavljivale su se spekulacije da je preterala sa botoksom ili da je plastičnim operacijama vratila mladolik izgled, dok su komentari o njenoj kilaži često bili nemilosrdni.

Sada, međutim, Lima pokazuje da prava lepota ne mora da se skriva iza šminke. Tokom boravka u Parizu zbog Nedelje mode, manekenka je podelila trenutke iz spa centra, gde se opuštala i odmarala od intenzivnog ritma putovanja i snimanja. Na fotografiji je zabeležena potpuno prirodna, bez trunke šminke, sa osmehom i opuštenim izrazom lica, pokazujući da je samopouzdanje njena najbolja dekoracija. I prelepa je!

Komentari o „izbotoksiranom“ licu i preteranoj težini pratili su je mesecima, a Lima je na njih ironično odgovorila: „Hvala što brinete“, ističući umor jedne majke, ali i svoju unutrašnju snagu. Bez žurbe da se vrati na staru kilažu, pratila je ritam svog tela, uporno trenirajući i negujući dugogodišnju rutinu fizičke aktivnosti, što se jasno vidi i tokom njenog boravka u Parizu.

Čak i nakon što je skinula 20 kilograma, spekulacije nisu prestale, javnost je komentarisala njen izgled i spekulisala o plastičnim korekcijama. Ipak, fotografija bez šminke pokazuje pravu poruku: Adrijana Lima je primer da lepota dolazi iz samopouzdanja, brige o sebi i prihvatanja sopstvenog tela. Njena prirodna pojava i osmeh pokazuju da nijedna kritika ne može da zaseni autentičnost i harizmu koju nosi sa sobom decenijama.

Podsetimo, Adrijana Lima se tokom treće trudnoće suočila sa viškom kilograma, što je izazvalo brojne neumesne komentare. Slavna Brazilka i njen suprug Andre Lemer u avgustu 2022. godine dobili su sina Sajana, dok iz prethodnog braka sa košarkašem Markom Jarićem ima dve ćerke, Sijenu i Valentinu. Njena proširena porodica, uključujući i decu supruga iz ranijeg braka, dodatno ilustruje koliko je uspešno balansirala profesionalni i privatni život, iako je na udaru javnosti.