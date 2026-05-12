Sa dolaskom proleća počela je i sezona stršljenova. Najčešća vrsta na ovim prostorima je evropski stršljen (Vespa crabro), koji može da naraste i do 3,5 centimetra. Iako izgledaju zastrašujuće, stručnjaci kažu da nisu agresivniji od običnih osa, ali njihov ubod može biti bolniji zbog veličine.

Stršljeni podjednako prave gnezda u prirodi i blizu kuća, birajući mesta koja su zaklonjena i zaštićena od spoljašnjih uticaja.

Najčešće ih možete pronaći na tavanima, u potkrovljima, dimnjacima, kutijama za roletne, starim šupama, drvenim objektima, ostavama, štalama, iza lamperije ili u šupljinama zidova.

Šta ih najviše privlači?

Stručnjaci upozoravaju da stršljene najviše privlače voda, hrana i zaklon. Upravo zato mnoga dvorišta i kuće postaju idealno mesto za njihovo naseljavanje, a da vlasnici toga nisu ni svesni.

Posebno vole vlažna mesta i područja gde ima stajaće vode. Ako u blizini kuće imate posude sa vodom, stare kante, burad ili vlažne uglove, to može dodatno privući stršljene.

Takođe, obožavaju stara i meka drva, pa često prave gnezda u trulim stablima, šupama, drvenim kućicama i starim tavanima.

Kako da ih oterate?

Stručnjaci savetuju da mesta na kojima se stršljeni često pojavljuju poprskate prirodnim preparatima.

Najbolje rezultate daje mešavina vode i eteričnih ulja poput eukaliptusa, mente, limuna ili citronele, jer im ti mirisi veoma smetaju.

Pomaže i mešavina vode i sirćeta, kojom možete poprskati ćoškove, drvene objekte i mesta gde primećujete stršljene.

Na pojedinim mestima možete postaviti i lažno gnezdo, jer su stršljeni teritorijalni i uglavnom neće praviti novo gnezdo blizu drugog.

Kada treba zvati stručnjake?

Iako su stršljeni važni za prirodu jer uništavaju druge insekte, problem nastaje kada naprave gnezdo blizu kuće ili mesta gde ljudi borave.

Ako primetite veliko gnezdo ili sumnjate da se nalazi u tavanu, zidu ili krovu, stručnjaci savetuju da ga ne uklanjate sami već da pozovete profesionalce.