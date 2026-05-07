Međutim, i najobičnije jabukovo sirće, bogato živim kulturama, mineralima i moćnom kiselinom može biti dobro rešenje za problem koji nas često muči - kad nam opada kosa.

Kako dermatolozi objašnjavaju, jabukovo sirće se uspešno bori sa bakterijama na koži glave i vraća optimalni pH nivo. Time se stimuliše i rast kose.

Ova jeftina tečnost blagotvorno deluje kao neka vrsta vrlo nežnog pilinga za skalp.

Treba je koristiti za povremeno dodatno ispiranje kose, jer mnogi šamponi a i brojni proizvodi koje koristimo za stilizovanje kose mogu da zapuše folikule i prouzrokuju perut.

U krajnjem slučaju, to dovodi i do gubitka kose.

Sa druge strane, jabukovo sirće zatvara kutikulu vlasi, pa time sprečava cvetanje krajeva kose i njeno lomljenje.Alkalni šamponi loše deluju na površinu dlake, a kako pojačavaju trenje, mogu i da izazovu lomljenje vlakana. Visoka kiselost jabukovog sirćeta to sprečava, a vlasi postaju snažnije i kosa postaje glatka.

Upotreba jabukovog sirćeta je vrlo jednostavna. Nekoliko kašika sirćeta rastvorite u pola litre tople vode.

Pošto završite pranje kose i ispiranje regeneratora, prelijte je mešavinom sirćeta i vode, ocedite i ostavite nekoliko minuta da sirće deluje.

Zatim isperite kosu. Dodatno ćete zaštititi kutikulu ako vlasi (ne i kožu glave!) isperete veoma hladnom vodom.