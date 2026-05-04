Američka pop zvezda Britni Spirs uspela je da izbegne zatvorsku kaznu nakon što je preko svog advokata priznala krivicu za blaži prekršaj nesavesne vožnje pod uticajem alkohola ili drugih opojnih sredstava. Na taj način protiv nje je odbačena teža optužba za vožnju u alkoholisanom ili drogiranom stanju.

Incident zbog kojeg je završila na sudu dogodio se početkom marta u Južnoj Kaliforniji, kada je policija zaustavila njeno vozilo zbog prebrze i nepredvidive vožnje. Nakon sudskog postupka, pevačici je izrečena uslovna kazna u trajanju od 12 meseci, uz obavezne razgovore sa psihologom i psihijatrom, kao i dodatne mere nadzora.

Nakon hapšenja, Britni se dobrovoljno prijavila u ustanovu za rehabilitaciju i lečenje zavisnosti, što je njen pravni tim istakao kao važan korak ka preuzimanju odgovornosti i promeni životnih navika. Tužilaštvo je upravo zbog toga, ali i činjenice da nije imala ranije slične prekršaje, pristalo na blažu nagodbu.

Pevačica, koja je poslednjih godina često bila u centru pažnje zbog privatnog života, nakon ovog slučaja ponovo se našla pod lupom javnosti, dok njen tim veruje da bi ovo mogao da bude važan preokret u njenom životu.