Bebe se često smeškaju dok spavaju, što roditeljima deluje preslatko i emotivno, ali stručnjaci objašnjavaju da taj osmeh najčešće nije svesan niti nameran. U prvim nedeljama života, bebin osmeh tokom sna uglavnom je rezultat refleksa koji se javlja dok mozak i nervni sistem još sazrevaju.

Tokom sna, posebno u REM fazi kada je moždana aktivnost pojačana, bebe mogu praviti razne pokrete lica poput osmeha, grimasa ili sisanja usana. Ti pokreti se smatraju vrstom "vežbe" za mišiće lica, koji kasnije učestvuju u svesnom izražavanju emocija.

Iako se ponekad čini da beba reaguje na prijatne senzacije ili poznate glasove, novorođenčad u ovom uzrastu još nemaju razvijenu sposobnost sanjanja kao odrasli. Njihov mozak tek razvija kapacitete za pamćenje i maštanje, ali već mogu da prepoznaju određene zvuke i mirise, poput majčinog glasa.

Osmeh i plač su u tom periodu osnovni načini komunikacije, pa i refleksni osmesi tokom sna predstavljaju deo prirodnog razvoja i sazrevanja bebinog mozga i nervnog sistema.