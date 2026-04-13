Poznata manekenka i njen muž milijarder, ne kriju koliko se vole. Razmenjivali su nežnosti pred svima na koncertu i našli se u centru pažnje.

Australijska manekenka Miranda Ker i njen suprug, milijarder Evan Spiegel, našli su se u centru pažnje na ovogodišnjem festivalu „Coachella Valley Music and Arts Festival“, gde su privukli brojne poglede.

Poznati muzički festival i ove godine okupio je veliki broj svetskih zvezda, među kojima su bile i Kajli Džener i Keti Peri. Ipak, Miranda i Evan uspeli su da se izdvoje svojom pojavom i bliskošću koju nisu krili.

Manekenka je na društvenim mrežama podelila niz fotografija i snimaka sa festivala, gde je uživala u nastupima izvođača poput Sabrine Karpenter. Posebnu pažnju privukao je video u kojem razmenjuje nežnosti sa suprugom, dok joj on ljubi čelo, što je izazvalo brojne reakcije fanova.

Miranda i Evan imaju tri sina – Harta, Majlsa i Pjera. Iz prethodnog braka sa glumcem Orlandom Blumom, Miranda ima i starijeg sina Flina. Par se upoznao 2014. godine, ubrzo nakon njenog razvoda od Bluma, a svoju vezu su krunisali brakom 2017. godine. Od tada važe za jedan od najskladnijih parova na javnoj sceni.

