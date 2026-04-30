Porodica slavnog holivudskog glumca Brusa Vilisa već godinama vodi tihu, ali izuzetno važnu borbu – protiv frontotemporalne demencije, bolesti koja je široj javnosti još uvek nedovoljno poznata.

Otkako mu je postavljena dijagnoza, Vilisovi najbliži u potpunosti su se posvetili nezi za njega, ali i podizanju svesti o tom teškom neurodegenerativnom stanju.

Njegova supruga Ema Heming Vilis u svojoj nedavno objavljenoj knjizi ''Neočekivano putovanje'' (The Unexpected Journey) prvi put otvoreno govori o izazovima s kojima se porodica suočava iza zatvorenih vrata. Knjiga donosi emotivan, ali i edukativan uvid u svakodnevicu obeleženu brigom, neizvesnošću i prilagođavanjem novoj stvarnosti.

Jedan od najpotresnijih trenutaka koje Heming opisuje jeste porodični sastanak na kojem su, zajedno s Vilisovom bivšom suprugom Demi Mur i njegovih pet kćeri, doneli izuzetnu tešku, ali hrabru odluku – Brus Vilis će svoj mozak nakon smrti donirati naučnicima.

Cilj te odluke je omogućiti daljnja istraživanja frontotemporalne demencije i pomoći budućim generacijama obolelih.

Taj čin još jednom potvrđuje koliko je porodica ujedinjena u želji da, uprkos ličnoj tragediji, ostavi pozitivan trag i doprinese boljem razumevanju bolesti koja menja živote. Njihova priča tako nadilazi privatnu borbu i postaje snažna poruka o važnosti solidarnosti, nauke i nade.

