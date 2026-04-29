Božur je raskošan i dugotrajan cvet koji može godinama da ulepšava vrt bez potrebe za čestim presađivanjem. Njegov uzvišen izgled i intenzivna crvena boja vekovima ga povezuju sa simbolima časti, bogatstva i ljubavi.

U narodnoj tradiciji posebno se izdvaja crveni božur sa Kosova, za koji se prema predanju veruje da je niknuo iz krvi junaka stradalih u Kosovskoj bici 1389. godine. Danas se smatra jednim od simbola srpske časti i stradanja.

Božur vodi poreklo iz Azije i naročito je cenjen u Kini i Japanu, gde predstavlja bogatstvo, uspeh i romantičnu ljubav. Naziv je dobio po grčkom bogu Peonu, a prvi uzgajani primerci nastali su zahvaljujući veštini kineskih baštovana.

Ova biljka najbolje uspeva na plodnom i blago kiselom zemljištu, a dobro podnosi niske temperature. U prvoj godini nakon sadnje preporučuje se uklanjanje pupoljaka kako bi se razvio snažan korenov sistem, dok se kasnije ostavljaju odabrani cvetovi kako bi biljka dostigla punu raskoš.

Značenje božura menja se u zavisnosti od boje cveta. Ružičasti se povezuju sa romantičnom ljubavlju, beli i svetloružičasti ukazuju na stidljivost ili izvinjenje, dok crveni simbolizuju čast, bogatstvo i poštovanje.

Zahvaljujući bogatoj simbolici, božur je čest izbor u svadbenim buketima i dekoraciji, a malo koja biljka ima tako dugu tradiciju i slojevito značenje.

