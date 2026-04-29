Božur je raskošan i dugotrajan cvet koji može godinama da ulepšava vrt bez potrebe za čestim presađivanjem. Njegov uzvišen izgled i intenzivna crvena boja vekovima ga povezuju sa simbolima časti, bogatstva i ljubavi.

U narodnoj tradiciji posebno se izdvaja crveni božur sa Kosova, za koji se prema predanju veruje da je niknuo iz krvi junaka stradalih u Kosovskoj bici 1389. godine. Danas se smatra jednim od simbola srpske časti i stradanja.