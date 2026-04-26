Svi dobro znamo Penelope Kruz po njenom blistavom tenu, ali ono što se manje zna jeste da se iza ove čvrste, sjajne kože krije vrlo specifičan ritual koji se godinama praktikuje u Londonu. Španska glumica to i sama naziva svojom „londonskom tajnom”.
Reč je o akupunkturi lica. Ova drevna tehnika potiče iz tradicionalne kineske medicine, a Penelope ju je postavila kao apsolutni stub svoje rutine nege. Naravno, ona nikako nije jedina. Zvezde poput Dženifer Aniston, Anđeline Džoli, Ešli Grejam i Kim Kardašijan takođe veruju u ovaj tretman.
Akupunktura lica: Kako zapravo funkcioniše?
Princip je prilično jednostavan, ali je pristup radikalno drugačiji od onoga na šta nas je konvencionalna kozmetika navikla. Umesto da tretira kožu isključivo na površini, akupunktura deluje dubinski, usmeravajući se na mišiće i našu unutrašnju energiju. Kako objašnjava stručnjak za ovu metodu Sara Brejden, kineska medicina smatra da je lepota zapravo odraz unutrašnje ravnoteže, pri čemu cirkulacija krvi i nesmetan protok energije igraju centralnu ulogu.
U praksi, izuzetno tanke igle se pažljivo postavljaju na strateške tačke lica kako bi stimulisale proizvodnju kolagena i elastina, poboljšale mikrocirkulaciju i uravnotežile nervni sistem. Ove iglice stvaraju mikrostimulaciju koja se lako može uporediti sa popularnim ,,microneedling" tretmanima za aktivaciju ćelijske regeneracije. Kao krajnji rezultat dobijamo preoblikovano lice, smanjenu otečenost i vidno blistaviji ten.
Da li je ovo prirodna alternativa za ,,lifting"?
Rezultati postaju vidljivi već nakon prvih nekoliko seansi. Ten odmah izgleda svežije, a lice je primetno opuštenije i lišeno znakova umora. Međutim, između trećeg i petog tretmana efekti postaju zaista strukturni: konture lica su definisanije, jagodice su blago podignute, dok se sitne asimetrije potpuno harmonizuju. Sve to se postiže bez ikakvih injekcija, bez estetske hirurgije i bez menjanja prirodnog izraza lica. Upravo je to glavni razlog zašto ovaj neinvazivni pristup privlači sve veći broj žena koje teže negovanoj i dugotrajnoj lepoti, objašnjava Elle.
