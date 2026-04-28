Što je previše, previše je - tog je stava glumica Džesika Bil, koja je navodno svom suprugu, pevaču Džastinu Timberlejku, postavila ultimatum rekavši mu da će ga ostaviti ako se njegovo ponašanje ne popravi.

Izvori su za Page Six i Daily Mail rekli kako joj je „dosta” njegovog nedavnog ponašanja, koje uključuje hapšenje zbog vožnje pod uticajem alkohola 2024. i putovanje u Las Vegas kako bi bio domaćin golf turnira 8AM Invitational. Izvori kažu da je glumac i pevač izgledao pijano pred kraj turnira koji se održao 18. aprila.

Ako Timberlejk (45) ponovo pogreši, Bil (44) će „povući okidač”, rekao je izvor za Daily Mail, dodajući: „Ne može više puno podneti.” Takođe se navodi kako slavna pop-zvezda „nikad nije kod kuće” - uprkos tome što je prošlog jula završio svoju svetsku turneju. „Ona sve radi s decom i muka joj je od javnog sramoćenja”, tvrdio je izvor.

Drugi izvor je za Page Six rekao da, iako stvari „nisu bile savršene” u braku Bil i Timberlejka, oni „rade na tome”. „U poslednje vreme je bilo baš teško. Jednostavno je puno pažnje usmereno na njega i s tim se nije lako nositi. Definitivno je ponekad bila frustrirana i puno se toga događalo. Imali su svoje uspone i padove kao i svaki par, ali nedavna pažnja i njegov raspored učinili su stvari izazovnijima. Dakle, nije ni blizu tačke pucanja”, pojasnio je.

Nakon što je Timberlejk bio uhapšen u junu pre dve godine, a snimak hapšenja je nedavno ugledao svetlo dana, navodi se kako Bil „nije bila srećna” što je njen suprug uhapšen zbog vožnje pod uticajem alkohola u Sag Harboru. Priznao je tada krivicu kao deo nagodbe. Kada su snimci nedavno objavljeni, izvor je za People rekao da Bil „nije srećna zbog ponovnog privlačenja pažnje” na incident.

Nekoliko meseci kasnije, Bil je priznala da se njihov brak „ponekad raspada” u čestitki za 44. rođendan njenog supruga. „Još jedna godina rasta i razvoja, a ponekad i raspadanja, s tobom”, napisala je tada glumica i dodala: „Još jedna godina smejanja svemu tome.”

Između ostalog, još 2019. godine par je bio na meti glasina o prevari nakon što je The Sun objavio fotografije glumca kako sedi na terasi i drži se za ruke sa svojom koleginicom iz filma „Palmer”, Ališom Vejnvrajt, tokom večernjeg izlaska u Njujorku.

Bil i Timberlejk u braku su od 2012. godine, a zajedno imaju dvoje sinova — Silasa (11) i Fineasa (5).

