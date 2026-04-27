Arsen je prirodni element koji se nalazi u zemljištu, vazduhu i vodi, pa je njegova prisutnost u pirinču praktično neizbežna. Ipak, postoje jednostavni načini da se smanji izloženost ovom teškom metalu, a da se pirinač i dalje nađe na vašem jelovniku.

Arsen i drugi teški metali u hrani

Pirinač nije jedina namirnica koja može sadržati arsen – u njemu se mogu naći i tragovi kadmijuma, olova i žive. Ove materije dospevaju u biljke iz okruženja tokom uzgoja.

Postoje dve vrste arsena – organski i neorganski. Upravo neorganski arsen, koji se najčešće nalazi u pirinču, smatra se opasnijim i povezuje se sa ozbiljnim zdravstvenim problemima, uključujući bolesti srca i pojedine vrste raka.

Koji pirinač ima više arsena

Integralne vrste poput smeđeg, crnog i crvenog pirinča sadrže više arsena jer se on zadržava u spoljašnjim slojevima zrna. Beli pirinač ima nešto manje količine, ali i manje hranljivih materija.

Kako kuvanjem smanjiti arsen

Postoje dva efikasna načina pripreme:

Kuvanje u više vode (kao testenina), pa prosipanje viška – smanjuje arsen i do 60%, ali i deo hranljivih sastojaka

(kao testenina), pa prosipanje viška – smanjuje arsen i do 60%, ali i deo hranljivih sastojaka Delimično kuvanje – prvo kuvajte 5 minuta, prospite vodu, pa nastavite u svežoj vodi; ovim se uklanja i do 70% arsena uz manji gubitak nutrijenata

Da li treba izbegavati pirinač?

Stručnjaci ne savetuju potpuno izbacivanje pirinča iz ishrane. Ključ je u umerenosti i raznovrsnoj ishrani. Namirnice poput kinoe, ječma i kus-kusa mogu biti dobra alternativa jer sadrže manje teških metala.

Pirinač može sadržati štetne materije, ali uz pravilan način pripreme i balansiranu ishranu, rizik se može značajno smanjiti.