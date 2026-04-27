Slatki krompir sadrži nešto više vlakana, proteina i složenih ugljenih hidrata nego banane, zbog čega može biti bolji izbor za kontrolu telesne težine i stabilan nivo šećera u krvi. Ipak, obe namirnice imaju brojne prednosti – pomažu zdravlju creva i oporavku nakon fizičke aktivnosti.
Da li su banane ili slatki krompir bolji za mršavljenje?
Voće i povrće prirodno imaju malo kalorija i masti, ali slatki krompir ima blagu prednost. Vlakna i proteini duže drže sitost, pa se unosi manje kalorija.
- Slatki krompir: oko 3,8 g vlakana i 2,3 g proteina
- Banana: oko 3,1 g vlakana i 1,3 g proteina
Razlika nije velika, ali može imati efekta na osećaj sitosti.
Šta je bolje za stabilan šećer u krvi?
Slatki krompir je ponovo u prednosti jer sadrži više složenih ugljenih hidrata koji se sporije vare i ne podižu naglo šećer u krvi.
Banane imaju više prostih šećera (fruktoze i glukoze), pa mogu brže podići nivo šećera, posebno ako su prezrele.
Ipak, obe namirnice su bezbedne ako se konzumiraju umereno – naročito ako birate manje zrele banane ili ohlađen slatki krompir bogat otpornim skrobom.
Nutritivne razlike
- Kalijum: slatki krompir ga ima više nego banana
- Vitamin C: slatki krompir ima skoro duplo više
- Vitamin A: slatki krompir je izuzetno bogat beta-karotenom
- Folat: banana ima više ovog vitamina
Kada izabrati bananu, a kada slatki krompir?
- Za brz i praktičan obrok – banana
- Za jačanje imuniteta – slatki krompir
- Posle treninga – oba su dobar izbor
- Za zdravlje srca – obe opcije su korisne
- Za varenje – obe pomažu zahvaljujući vlaknima
Kako ih uključiti u ishranu?
Bananu možete dodati u ovsene pahuljice ili smuti, dok je slatki krompir odličan kao zamena za pirinač ili kao prilog iz rerne.
Nema „lošeg izbora“ i banana i slatki krompir su zdravi, ali ako vam je cilj kontrola šećera i kilaže, slatki krompir ima malu prednost.
