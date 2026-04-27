Slatki krompir sadrži nešto više vlakana, proteina i složenih ugljenih hidrata nego banane, zbog čega može biti bolji izbor za kontrolu telesne težine i stabilan nivo šećera u krvi. Ipak, obe namirnice imaju brojne prednosti – pomažu zdravlju creva i oporavku nakon fizičke aktivnosti.

Da li su banane ili slatki krompir bolji za mršavljenje?

Voće i povrće prirodno imaju malo kalorija i masti, ali slatki krompir ima blagu prednost. Vlakna i proteini duže drže sitost, pa se unosi manje kalorija.

Slatki krompir: oko 3,8 g vlakana i 2,3 g proteina

Banana: oko 3,1 g vlakana i 1,3 g proteina

Razlika nije velika, ali može imati efekta na osećaj sitosti.

Šta je bolje za stabilan šećer u krvi?

Slatki krompir je ponovo u prednosti jer sadrži više složenih ugljenih hidrata koji se sporije vare i ne podižu naglo šećer u krvi.

Banane imaju više prostih šećera (fruktoze i glukoze), pa mogu brže podići nivo šećera, posebno ako su prezrele.

Ipak, obe namirnice su bezbedne ako se konzumiraju umereno – naročito ako birate manje zrele banane ili ohlađen slatki krompir bogat otpornim skrobom.

Nutritivne razlike

Kalijum: slatki krompir ga ima više nego banana

slatki krompir ga ima više nego banana Vitamin C: slatki krompir ima skoro duplo više

slatki krompir ima skoro duplo više Vitamin A: slatki krompir je izuzetno bogat beta-karotenom

slatki krompir je izuzetno bogat beta-karotenom Folat: banana ima više ovog vitamina

Kada izabrati bananu, a kada slatki krompir?

Za brz i praktičan obrok – banana

Za jačanje imuniteta – slatki krompir

Posle treninga – oba su dobar izbor

Za zdravlje srca – obe opcije su korisne

Za varenje – obe pomažu zahvaljujući vlaknima

Kako ih uključiti u ishranu?

Bananu možete dodati u ovsene pahuljice ili smuti, dok je slatki krompir odličan kao zamena za pirinač ili kao prilog iz rerne.

Nema „lošeg izbora“ i banana i slatki krompir su zdravi, ali ako vam je cilj kontrola šećera i kilaže, slatki krompir ima malu prednost.