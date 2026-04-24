Glumica Lusi Lu privukla je veliku pažnju na premijeri filma ''Đavo nosi Pradu 2'' u Njujorku, gde se pojavila u elegantnom izdanju i pokazala izgled koji mnogi opisuju kao bezvremenski, navode strani izvori.

57-godišnja zvezda, poznata po filmovima ''Čarlijevi anđeli'', u novom nastavku filma ''Đavo nosi Pradu 2'' pojavljuje se u kratkoj ulozi, a njen izgled ponovo je podstakao pitanja o tome kako uspeva zadržati tako svež izgled.

Lusi je ranije negirala da je ikada bila na plastičnim operacijama ili čak tretmanima zatezanja kože. Umesto toga, istakla je da je tajna njenog očuvanog izgleda u tome da ne preteruje s beauty tretmanima.

''Ne idem na tretmane lica. Ne idem na masaže. Jednostavno to ne radim. Imam puno poklon-bonova za spa koje nikad ne iskoristim''.

U intervjuu za The Cut 2023. godine dodatno je pojasnila:

''Bez pilinga. Bez ičega. Mislim da imamo ograničen broj ćelija kože i ne verujem da je dobro stalno je ''trošiti'', ali svako ima svoj pristup.''

Time je želela stati na kraj nagađanjima o estetskim zahvatima, naglasivši kako o njima nikada nije razmišljala, iako nema ništa protiv onih koji se na njih odluče.

''Ne želim nikakav bol. Jedva podnosim i švedsku masažu, ne volim ih'', iskreno je poručila Lusi.

Umesto toga, okreće se metodama poput akupunkture i holističkog pristupa zdravlju.

''Retko pijem. Ako drugi piju, možda uzmem piće, ali ne razmišljam previše o tome. Nikad nisam bila sklona partijanju'', otkrila je i priznala da redovno vežba.

Što se ishrane tiče, dan najčešće započinje jednostavno – bananom i bademima, a ponekad sebi priušti i bogatiji doručak poput peciva sa sirom ili sendviča s jajima i slaninom.

Ipak, uprkos njenim tvrdnjama, deo javnosti i dalje nagađa o mogućim tretmanima. Estetska lekarka i dermatološkinja dr. Alma Kamenika za Daily Mail komentarisala je njen izgled:

''Lusi Lu oduvek je prirodno upečatljiva lepotica, a ako je bilo kakvih zahvata, deluju vrlo suptilno i profinjeno. Izgleda sveže, elegantno i i dalje potpuno kao ona sama.''

Dodala je kako područje oko očiju izgleda zaglađenije, a linija vilice čvršće, što može upućivati na tretmane za zatezanje kože i podsticanje kolagena.

''Najvažnije je da ništa ne izgleda preterano. Ako je bilo tretmana, cilj je očuvati prirodan izgled'', zaključila je.

Video: