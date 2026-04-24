Lale često ne cvetaju onako kako se očekuje, a uzrok za to najčešće nije u samoj biljci, već u uslovima u kojima se gaji. Ako im se obezbedi pravilna nega i nekoliko osnovnih uslova, njihov izgled i cvetanje mogu se značajno poboljšati.

Iako nisu preterano zahtevne, lale ipak zahtevaju osnovnu negu, dovoljno vode, svetlosti i kvalitetno zemljište kako bi razvile jak koren i lepe cvetove.

Suva zemlja

Suva zemlja je najčešći razlog slabog cvetanja. Jedan od glavnih problema je nedostatak vlage u zemljištu. Kada je zemlja suva i rastresita, biljka slabi i često uopšte ne dolazi do cvetanja.

Ovo je naročito čest slučaj kod lala u saksijama, jer se zemlja u njima mnogo brže suši nego u bašti.

Tokom toplijih i sušnih perioda biljke treba zalivati češće, a kada je zemlja potpuno suva, potrebno je obilno zalivanje kako bi se vlaga ravnomerno povratila.

Malo svetla

Nedovoljno svetla i slabi i izduženi izdanci su drugi čest problem. Manjak sunčeve svetlosti takođe može uticati na rast lala. Lale najbolje uspevaju na osunčanim mestima i teško podnose senku.

U uslovima slabog osvetljenja biljka se izdužuje, stabljike postaju tanke i slabe, a cvetanje često izostaje.

Rešenje je sadnja na mestima gde ima mnogo direktnog sunca tokom dana, jer svetlost ima ključnu ulogu u pravilnom razvoju i formiranju cveta.

Loše zemljište

Loše i iscrpljeno zemljište i nedostatak hranljivih materija su treći važan faktor. Ako je zemljište siromašno hranljivim materijama, biljka nema dovoljno snage da razvije jak cvet.

Rešenje je obogaćivanje zemlje kompostom ili kvalitetnim đubrivom, kao i povremena prihrana tokom rasta, kako bi lale dobile sve što im je potrebno za zdrav razvoj.

