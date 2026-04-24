Super zaglađena, ravna kosa uvek je u modi, ali važno je znati kako postići izgled dok kosu održavate zdravom. Uz mnoge stvari, prečice kruže internetom, poput peglanja kose dok je još mokra, ostavljajući mnoge ljude da se pitaju: da li je bezbedno peglati kosu dok je mokra?

Kratak odgovor na to pitanje je ne. Peglanje mokre kose uzrokuje veliku štetu, a to važi za sve tipove kose. Kako bi pomogli u smanjenju rizika i saznali istinu o peglanju mokre kose peglom, Byrdie je razgovarao s Yveyem Valcinom, frizerom i osnivačem Yvey Salona, ​​Donom Jarvis, profesionalnom frizerkom, i Dastinom Portelom, sertifikovanim dermatologom u Treasure Valley Dermatology.

Stručnjaci kažu da se peglanje mokre kose ne preporučuje i da može uzrokovati ozbiljna oštećenja od toplote. Važno je potpuno osušiti kosu pre nego što se približite tim pramenovima s peglom za kosu. "Kosa je najslabija kada je mokra, a velika toplota iz pegle može vodu u kosi pretvoriti u paru, što dovodi do lomljenja kose i oštećenja kutikule", objašnjava Jarvis. "To može rezultirati kovrdžanjem, ispucalim vrhovima, a ponekad čak i mirisom spaljenog."

Jarvis dodaje da peglanje mokre kose takođe može promeniti boju vaše kose, pogotovo ako ste plavuša. Nakon što vam je kosa oštećena peglanjem dok je mokra, može izgubiti elastičnost i mogli biste primetiti promene poput pojačanog lomljenja kose, kovrdžavosti i poteškoća u upravljanju kosom.

Bez obzira kakav tip kose imate, peglanje mokre kose peglom nije dobra ideja i može uzrokovati pucanje. "Ova praksa može dovesti do intenzivnog oštećenja kose", kaže Portela.

Takođe, nakon što oštetite kosu, može potrajati dugo da se popravi, pogotovo ako je opet oštećujete ispravljajući je dok je mokra. "Feniranje kose je i dalje u redu jer temperature nisu tako visoke kada vazduh dođe do kose", kaže Portela. Jarvis ističe još jednu važnu tačku: "Kosa se nikada neće u potpunosti izravnati ako je izravnate dok je mokra. Pa u čemu je smisao?"

Ako nameravate izravnati kosu, prvi korak je obezbediti da je potpuno suva. Ako vaša kosa nije potpuno suva, možete je osušiti na vazduhu ili koristiti fen za kosu. Od ove dve mogućnosti, sušenje na vazduhu biće manje štetno.

"Često podsećam svoje klijente da vrući proizvodi mogu doseći temperaturu poput rerne u kojoj se peče pica. Razmislite o učinku te toplote na vašu kosu", kaže Jarvis." Zato je sredstvo za zaštitu od toplote ključno kada peglate kosu."

Nakon korišćenja sredstva za zaštitu od toplote, Jarvis preporučuje sledeće korake za izravnavanje kose:

Suvu kosu razdvojite na male pramenove

Izravnajte kosu,od korena prema vrhovima

Prilagodite temperaturu pegle zavisno od vašeg tipa kose. Niže temperature treba koristiti za tanju kosu, a više za deblju i kovrdžavu kosu

Koristite sredstvo za zaštitu od toplote. Ovo deluje poput štita koji štiti kosu od toplote

Nanesite regeneracijski tretman. To kosi daje elastičnost i snagu, tako da vremenom ne gubite svoju prirodnu teksturu

Koristite češalj. To će pomoći u sušenju i raščešljavanju prirodno kovrdžave kose istovremeno

