Glumac Majk Majers, koji se poslednjih godina retko pojavljuje u javnosti, privukao je pažnju javnosti na način koji savršeno odgovara njegovom prepoznatljivom humoru, piše Daily Mail.

Naime, na dodeli AFI nagrade za životno delo u Los Anđelesu pojavio se kako bi podržao dugogodišnjeg kolegu Edija Marfija, a na pozornicu je stigao maskiran u svog kultnog lika Šreka.

S prepoznatljivom zelenom šminkom i karakterističnim ušima, 62-godišnji glumac odmah je izazvao osmehe i podsetio na jednu od najuspešnijih animiranih franšiza u kojoj je upravo s Marfjiem ostvario veliki uspeh.

Njihova saradnja u Shreku ostala je jedna od najvoljenijih u animiranom svetu – Majers je pozajmio glas Šreku, dok je Marfi oživeo nezaboravnog Magarca.

Marfi je tom prilikom primio prestižnu AFI nagradu za životno delo, kojom se slavi njegov izuzetan doprinos komediji i filmu. U emotivnom govoru, Majers nije skrivao koliko ceni svog kolegu.

''Uspeh Shreka ne bi bio moguć bez Edija Marfija. Njegov lik Magarca pravo je remek-delo. Kao i svaki lik koji je Edi stvorio… Velika mi je čast moći svojoj deci reći da sam radio s njim'', rekao je.

Upravo je Shrek obeležio jedno od najuspešnijih perioda njegove karijere. Nakon velikih hitova kasnih 90-ih i ranih 2000-ih, poput ''Austina Powersa'', Majers se postupno povukao iz velikih blokbaster projekata, delimično i zato što van svojih najpoznatijih franšiza nije imao jednako uspešne projekte.

Od tada se pojavljuje ređe na malim ekranima, birajući raznolike uloge – gledali smo ga u filmu ''Bohemian Rhapsody'', Shrek specijalima te seriji ''The Pentaverate''.

