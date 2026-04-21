Da bi kupus salata bila tanka i savršena, nije potreban ni oštar nož ni rende. Kupus ne treba seći previše sitno jer može postati kašast, ali ni previše krupno jer onda ne upija dobro začine.

Trik za savršeno sečen kupus je u izboru pravog alata.

Revolucionarna tehnika sa ljuštilicom

Umesto mukotrpnog seckanja koristi se ljuštilica za povrće.

Postupak je jednostavan: glavicu kupusa iseci na četvrtine, a zatim ljuštilicom povlači brze poteze duž unutrašnjeg dela kupusa.

Na taj način salata će biti ravnomerno isečena, kupus će biti veoma tanak i lakše će upijati začine.

Ceo posao se završi veoma brzo i bez napora, a domaćica ne mora da uloži nikakav trud kako bi pripremila odličan prilog.

Video: