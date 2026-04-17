Čarli XCX sama smišlja pravila.

Engleska pop zvezda (33) je otkrila za British Vogue, čija je zvezda naslovne strane za maj, da nema problem sa ponovnim nošenjem odevnih kombinacija — čak i ako su već viđene u javnosti. To važi i za haljinu koju je nosila na svom venčanju.

Čarli, koja se udala za svog supruga Džordža Danijela 19. jula 2025. godine, je nosila nekoliko dizajnerskih haljina na dan venčanja u Londonu. U intervjuu za magazin je rekla da je haljinu koju je nosila na afterpartiju već ranije obukla na sceni, pre nego što se udala — i da planira da svoju venčanicu u budućnosti stilizuje na novi način.

„Bukvalno je stalno nosim“, rekla je britanska pevačica o mini haljini brenda ,,Saint Laurent" u krem nijansi, koja košta 2.500 dolara i ima lepršave duge rukave i dubok, spušten izrez, koju je nosila kada se udala za bubnjara benda ,,The 1975".

Odbacivši veo sa ceremonije, Čarli je haljinu nosila jednostavno takvu kakva jeste, ali je celokupan izgled upotpunila belim sandalama ,,Amita 95" brenda ,,Jimmy Choo" na petu (istim parom u kojima je rekla „da“), satenskom tašnicom i naočarima za sunce.

„Nosila sam je na sceni u Francuskoj sa 'Air'-om pre nego što sam se uopšte udala u njoj“, otkrila je govoreći o drugoj haljini.

Performans na koji je Čarli mislila održan je u junu 2025. godine, kada je sa bendom ,,Air" izvela pesmu „Cherry Blossom Girl“ na festivalu ,,We Love Green" u Parizu. Trodnevni muzički festival održan je u parku ,,Bois de Vincennes" na istočnoj ivici grada.

Haljinu stilizovala nešto drugačije, kombinujući ,,Saint Laurent" model sa crnim platformskim čizmama do butina. Njena kosa je bila ravna i padala je preko ramena, za razliku od opuštenih talasa koje je imala na dan venčanja.

Čarli je održala drugu ceremoniju venčanja u malom selu Skopelo na Siciliji, skoro dva meseca nakon što se zvanično venčala u gradskoj skupštini u Hekniju u Londonu.

Za ovu glamuroznu priliku, pevačica je izabrala prozirnu, lepršavu haljinu Danijele Frenkel. Reč je o slip haljini od slonovače, krojenoj po dijagonali, od svilenog šifona, sa tankim bretelama i izduženim šlepom.

„Nosiću to mnogo puta“, rekla je. „Planiram da je rastavim i nosim na različite načine. Haljina u kojoj sam se udala ima deo kao donji veš sa lepršavim materijalom koji može da se kači i skida.“

„Ako to ne može, napraviću da može“, dodala je, objašnjavajući: „Tako da mogu da je nosim kao svoj mali donji, intimni komad garderobe.“

Venčanje

Par je slavio zajedno sa Danijelovim kolegama iz benda ,,The 1975", uključujući frontmena Metija Hilija i njegovu verenicu Gabrietu Bečtel, kao i Čarlinim bliskim prijateljima, poput Troja Sivana, njenog prošlogodišnjeg partnera sa turneje.

Čarli je neke od gostiju na venčanju istakla i u objavi na Instagramu, uz opis: „volim svoje prijateljeeeeeeeee 1. deo“.

Džulija Foks je komentarisala: „Volimo te više“, a Karolin Polaček, je napisala ispod objave: „Srce mi je zauvek eksplodiralo“. Robin, je dodala: „Najbolji provod! Hvala puno, ljubavi.“

