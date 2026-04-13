Poznati glumac Milan Vasić ovih dana ima veliki razlog za slavlje- i to dupli! Njegov život se potpuno promenio nakon što je postao otac, a sada je sa pratiocima podelio trenutke porodične sreće koji su mnoge dirnuli.
Na društvenim mrežama objavio je fotografiju sa suprugom Majom i sinom Despotom, uz kratku, ali snažnu poruku:
„Godišnjica braka i Despotov prvi Uskrs. Hristos vaskrse.“
Porodična sreća u prvom planu
Na slici se vidi skladna porodica u prirodi - zagrljeni, nasmejani i potpuno posvećeni jedni drugima. Upravo ta spontanost i toplina izazvale su lavinu reakcija.
Ovaj Uskrs za Vasića ima posebno značenje - njegov sin Despot prvi put učestvuje u prazničnoj atmosferi, što je za glumca, kako kažu bliski ljudi, ostvarenje dugogodišnje želje.
Poznato je da je Milan u 46. godini postao otac, što je dodatno pojačalo emocije i značaj svakog zajedničkog trenutka.
Ljubav koja je iznenadila mnoge
Milan i njegova supruga Maja venčali su se prošle godine, daleko od očiju javnosti. Njihova veza privukla je pažnju i zbog razlike u godinama - glumac je od svoje izabranice stariji 18 godina - ali to im, očigledno, ne predstavlja nikakvu prepreku.
Za razliku od njega, Maja se retko pojavljuje u javnosti i ne voli medijsku pažnju, pa upravo zbog toga njihove zajedničke fotografije izazivaju dodatno interesovanje.
Posebno mesto – Kosovo i Metohija
Par je odlučio da sudbonosno „da“ izgovori na Kosovu i Metohiji, mestu koje za glumca ima posebnu emotivnu vrednost. Tamo su kasnije krstili i sina Despota, u manastiru Gračanica.
-Bilo je prelepo. Drago mi je da moja supruga voli Kosovo i Metohiju kao i ja - rekao je Vasić jednom prilikom, naglašavajući koliko mu znači što sa partnerkom deli iste vrednosti.
Nova životna faza
Kako tvrde njegovi prijatelji, Milan danas živi mirniji i ispunjeniji život nego ikada ranije. Fokusiran je na porodicu, a očinstvo mu je, kažu, donelo potpuno novu energiju.
Njegova objava još jednom je pokazala da su mu najvažnije stvari - daleko od reflektora, u krugu najbližih.
