Uskrs, najveći hrišćanski praznik, u našem narodu prati niz običaja za koje se veruje da donose sreću, zdravlje i blagostanje tokom cele godine. Mnogi od njih se i danas praktikuju, posebno u krugu porodice.

Umivanje uskršnjom vodom

Jedan od najpoznatijih običaja jeste umivanje vodom u kojoj su preko noći stajala uskršnja jaja, dren i bosiljak. Veruje se da ova voda donosi svežinu, snagu i dobro zdravlje, pa se njome umivaju i deca i odrasli.

Čuvarkuća – jaje koje štiti dom

Prvo ofarbano jaje, poznato kao čuvarkuća, ima posebno mesto u tradiciji. Ono se čuva tokom cele godine i veruje se da štiti dom i ukućane od nesreće.

Kada dođe sledeći Uskrs, staro jaje se zakopava u zemlju – u baštu ili njivu kako bi godina bila rodna i uspešna.

Običaj za najmlađe

U pojedinim krajevima Srbije postoji zanimljiv običaj da se deci trljaju obrazi uskršnjim jajima. Smatra se da to donosi zdravlje, snagu i napredak tokom godine.

Šta nikako ne treba raditi na Uskrs

Prema verovanju, na ovaj dan ne bi trebalo dugo spavati. Kaže se da “spavalice” prati stagnacija i manjak napretka tokom godine. Zato se Uskrs provodi aktivno, u radosti i druženju sa porodicom.

Porodični ručak kao simbol zajedništva

Uskršnji ručak ima posebno značenje jer označava kraj posta i početak slavlja. Okupljanje porodice, tucanje jajima i zajednički obrok simbolizuju ljubav, sreću i jedinstvo.

Video: