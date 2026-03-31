U britanskoj kraljevskoj porodici vekovima postoje stroga pravila koja određuju uloge njenih članova, posebno odnos između naslednika i takozvane „rezerve“. Sada bi to moglo da se promeni, jer princ Vilijam, prema navodima stručnjaka, želi da prekine ovu tradiciju kada je reč o njegovoj deci.

Naime, njegov najstariji sin princ Džordž je budući naslednik, dok bi njegova mlađa deca – princeza Šarlot i princ Luis po ustaljenom modelu ostala u njegovoj senci. Upravo to Vilijam želi da izbegne.

On i njegova supruga Kejt Midlton već rade na tome da Šarlot i Luis odgajaju tako da imaju sopstveni identitet i svrhu, van strogo definisanih kraljevskih uloga. Ova odluka ima i ličnu pozadinu.

Vilijam je odrastao uz svog brata princa Harija, koji je često bio u ulozi „drugog u redu“. Njihov odnos je godinama narušen, a Hari je o tome otvoreno govorio i u svojoj knjizi „Spare“, u kojoj opisuje kako je bio posmatran kao „rezerva“.

Zbog svega toga, Vilijam sada želi da njegova deca ne prolaze kroz isto i da nijedno od njih ne odrasta sa osećajem da je manje važno.

Video: