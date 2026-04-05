Verovali ili ne, u britanskoj kraljevskoj porodici čak i najobičniji razgovori podležu strogim pravilima. Nije u pitanju samo ponašanje i držanje, već i izbor reči, jer postoje izrazi i reči koji se jednostavno ne koriste u kraljevskom društvu. Ne smeju da ih izgovaraju ni članovi kraljevske porodice.

Kejt Foks, autor knjige „Watching the English: The Hidden Rules of English Behaviour“, bavila se analizom govora britanske elite i otkrila koje reči su nepoželjne u kraljevskom okruženju. Kejt, Vilijam i njihova deca takođe ne smeju da ih izgovaraju nikada.

Jedan od zanimljivijih primera je reč „pardon“. Iako je mnogi koriste u svakodnevnom govoru, na dvoru se ona izbegava. Umesto toga, koristi se „izvinite“ ili „molim?“.

Ni reč „parfem“ nije poželjna. Umesto nje Kejt i Vilijam moraju da koriste jednostavniji izraz – „miris“.

Zanimljivo je da i nazivi prostorija imaju svoja pravila. Reč „sofa“ je prihvatljiv izraz, dok se „kauč“ smatra nepoželjnim. Još jedno iznenađenje odnosi se na reč „toalet“. Ona se izbegava, pa se umesto nje koriste izrazi poput „ve-ce“ ili „kupatilo“.

Na kraju, ni obraćanje roditeljima nije onakvo kakvo biste očekivali. Kralj Čarls je svoju majku zvao „mami“, dok mali princ Džordž svog oca Vilijama oslovljava sa „taja“.

Sve ovo pokazuje da u kraljevskoj porodici ništa nije prepušteno slučaju, pa čak ni najobičnije reči koje svakodnevno izgovaramo.

