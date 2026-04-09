Glumica je birala crno odelo savršenog kroja – komad koji se često preporučuje ženama u zrelijim godinama zbog elegancije i sigurnog efekta. Ipak, Monika je klasičnoj formi dodala lični pečat: ispod sakoa nosila je providnu bluzu i grudnjak, jasno stavljajući do znanja da se ne odriče ženstvenosti ni u sedmoj deceniji.

Crna boja je njen zaštitni znak, ali stil Monike Beluči odavno nije samo minimalistički. Nekada sklona boji i izraženim modnim eksperimentima, danas se oslanja na sofisticiranu bazu, koju povremeno „razbije“ detaljem koji izaziva reakcije – baš kao ovog puta.

Dok su je jedni hvalili zbog hrabrosti i samopouzdanja, drugi su komentarisali da je granica provokacije pređena, naročito u trenutku kada se ispod tanke tkanine jasno ocrtao deo koji se retko viđa na crvenom tepihu. Ipak, Monika Beluči nikada nije bila žena koja se oblači da bi se dopala svima.

Za nju je moda način izražavanja, a ne pravilo koje mora da se poštuje. Oni koji pamte njena smela izdanja iz mladosti kažu da je ovim stajlingom napravila suptilan povratak estetici po kojoj je nekada bila poznata – ali sada sa mnogo više kontrole i stava.

Jedno je sigurno: gde god se pojavi, Monika Beluči ne ostaje neprimećena. A u Parizu je još jednom pokazala da elegancija i provokacija ne moraju da se isključuju – čak ni posle 60.