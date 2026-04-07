Proleće je idealno vreme za sadnju biljaka koje brzo rastu i već za kratko vreme daju prve plodove. Uz dobar izbor i malo planiranja, sveže povrće može stići na sto mnogo pre leta.

Stručnjaci savetuju da se u ovom periodu biraju kulture koje podnose niže temperature i brzo klijaju, jer upravo takve biljke najbolje koriste prednost hladnijeg tla.

Najbrže rezultate daje lisnato povrće poput rukole, zelene salate i spanaća. Njihovi prvi listovi mogu se brati već za 20 do 30 dana, a redovnom setvom na svake dve nedelje obezbeđuje se stalna berba.

Ako želite još brži efekat, rotkvice su najbolji izbor. One sazrevaju za svega tri do četiri nedelje i izuzetno su lake za uzgoj, čak i za početnike.

Korenskim kulturama poput šargarepe i cvekle treba nešto više vremena, ali se mogu brati i ranije dok su mlade, što dodatno skraćuje čekanje.

Za neprekidnu berbu preporučuje se sukcesivna setva, odnosno sadnja manjih količina na svakih desetak dana. Tako ćete uvek imati sveže povrće, umesto da sve sazri odjednom.

Važnu ulogu ima i kvalitet zemljišta. Rahla i hranljiva zemlja bogata kompostom, uz dobru drenažu, značajno ubrzava rast biljaka.

Uz pravi izbor i osnovnu negu, vaš prolećni vrt može vrlo brzo postati izvor svežih i zdravih plodova.