Proleće je period novih početaka, kada se budi priroda, ali i želja za promenom i napretkom. Upravo zato mnogi veruju da je ovo idealno vreme za privlačenje novca i boljih prilika u životu. Jednostavni rituali i simboli, iako deluju bezazleno, mogu nas podsetiti da se otvorimo za finansijski napredak i pozitivnu energiju. Potrebno je samo malo dobre volje i vere da se stvari mogu promeniti nabolje.

Mandarina kao simbol bogatstva

U kineskoj tradiciji, mandarina se povezuje sa novcem i prosperitetom, jer njen naziv zvuči slično reči „zlato“.

Veruje se da sušene kore ovog voća donose sreću i privlače obilje. Kore možete osušiti na prozračnom mestu i koristiti ih kao dekoraciju u domu ili dodatak čaju, čime simbolično unosite energiju blagostanja.

Semenke u novčaniku U indijskoj tradiciji, susam se smatra simbolom bogatstva, pa se često nosi u novčaniku. Slično verovanje postoji i u Evropi, gde se mak povezuje sa srećom i obiljem. Dovoljno je da nekoliko semenki stavite u novčanik ili među kartice, kao mali simbol koji podseća na finansijski napredak.

Novčić i simboli sreće

Veruje se da žuti ili zlatni novčić u novčaniku privlači novac i pozitivnu energiju. U nekim kulturama koristi se i poseban novčić sa otvorom u sredini kao simbol blagostanja. Umesto novčića, možete držati i simbol ili sliku koja predstavlja bogatstvo, poput zmaja, feniksa ili zlatne ribice, za koje se veruje da donose sreću i uspeh.