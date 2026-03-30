

Ipak, svaka domaćica zna da su moguće razne situacije u kojima to ne stižemo da sredimo kuhinju, a još manje imamo vremena da sredimo šporet. I tako dan za danom, masne fleke oko ringli ili na ravnoj ploči ostaju sve tvrdokornije.

Naime, sva sredstva za čišćenje imaju jednu manu - moraju da se ostave da deluju neko vreme, ali ako se osuše i "presuše", onda ćete morati još jače da ribate da biste skinuli sloj prljavštine. Zato vam u pomoć priskače tanka, prijanjajuća folija.

Nanesite sredstvo za čišćenje rerne u debljem sloju, pa odmah razvucite foliju preko ploče, zalepite je preko vlažne površine i ostavite da sredstvo deluje - od nekoliko sati pa sve do 24 časa. Zatim skinite foliju, istrljajte ovlaš žicom i izbrišite mokrom krpom - zapečene naslage će nestati kao odnete čarobnim štapićem.





