Danas je Sveti Vasilije Ostroški, praznik kojem se mnoge žene posebno raduju, ne samo zbog vere, već i zbog one tihe nade koju svaka nosi u sebi – da će zdravlje služiti, da će deca biti dobro, da će u kući biti mira i da će konačno krenuti na bolje.

Kažu stariji da je Sveti Vasilije svetac kome se ljudi obraćaju kada im je najteže. Nema žene koja makar jednom nije zapalila sveću i u sebi prošaputala neku svoju želju baš njemu. Zato se i veruje da su molitve upućene danas posebno jake.

Mnoge domaćice danas ne rade teške kućne poslove, ne svađaju se i trude se da dan prođe u miru. Veruje se da na ovaj praznik kuća treba da miriše na ljubav, kuvanu kafu i lepo raspoloženje, a ne na nervozu i galamu.

Posebno je zanimljivo što veliki broj žena danas ostavlja otvoren prozor ili balkon makar na kratko, „da uđe blagostanje u kuću“, kako su govorile naše bake. Neke obavezno obuku nešto belo ili svetlo, jer se veruje da to simbolično donosi mir i čistu energiju u dom.

I dok hiljade ljudi danas pešači ka Ostrogu tražeći utehu, zdravlje ili snagu za dalje, mnogi koji nisu tamo kažu da je dovoljno da danas zastanete na trenutak, pomolite se iskreno i poželite nešto od srca. Jer, po narodnom verovanju, Sveti Vasilije nikada ne ostavlja one koji mu se obraćaju sa verom.