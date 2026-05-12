Jagode, trešnje i drugo sezonsko voće već su preplavili pijace, ali stručnjaci upozoravaju da mnogi proizvođači, kako bi što pre stigli do kupaca i zaradili više, voće tretiraju raznim pesticidima i hemikalijama.

Upravo zato je veoma važno da voće dobro operete pre jela, posebno jagode i trešnje koje se često jedu odmah, bez guljenja kore.

Obična voda, nažalost, nije dovoljna da ukloni sve pesticide i nečistoće, ali postoje jednostavni trikovi pomoću kojih možete ukloniti veliki deo štetnih materija sa voća. Najbolje rešenje je kupovina domaćeg ili organskog voća, ali ako to nije moguće, probajte neku od ovih metoda.

Voće najpre dobro isperite pod mlazom hladne vode, a zatim primenite jednu od sledećih metoda:

Potapanje u sodu bikarbonu

Jagode i trešnje stavite u veću posudu sa vodom, dodajte kašičicu sode bikarbone i ostavite da odstoji 15 do 20 minuta. Nakon toga voće dobro isperite čistom vodom. Potapanje u slanu vodu

U pola litre vode dodajte dve kašičice soli, pa voće ostavite da stoji oko pola sata. Ova metoda pomaže u uklanjanju pesticida, ali i sitnih insekata koji se često kriju u voću. Mešavina vode i sirćeta

Pomešajte vodu i sirće u odnosu 3:1 i ostavite voće da odstoji 15 minuta. Nakon toga obavezno ga dobro isperite kako ne bi zadržalo miris sirćeta. Kratko potapanje u toplu vodu

Neke vrste voća mogu kratko da se potope u toplu vodu kako bi se uklonio deo hemikalija sa površine, ali ne predugo da voće ne omekša.

Iako voće izgleda primamljivo i sveže, stručnjaci savetuju dodatni oprez, jer sjajna boja i krupan plod često znače da je tretirano više nego što mislimo.