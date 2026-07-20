U svakom domu postoje predmeti koje retko čistimo ili menjamo, iako mogu postati pravo mesto za nakupljanje prašine, bakterija i neprijatnih mirisa.

Među njima su stari sunđeri za sudove, istrošene četke za čišćenje, dotrajali jastuci i prostirke za kupatilo. Zbog svakodnevne vlage i upotrebe, na njima se lako razvijaju mikroorganizmi.

Pažnju treba obratiti i na stare plastične posude sa oštećenjima, kao i kozmetiku kojoj je istekao rok trajanja. Osim što zauzimaju prostor, mogu predstavljati rizik za higijenu.

Redovno uklanjanje dotrajalih stvari i održavanje doma čistim doprinosi prijatnijem ambijentu, ali i zdravijem životnom prostoru. Dovoljno je povremeno pregledati fioke, ormariće i kupatilo kako biste se rešili svega što vam više nije potrebno.