Svoju muku podelila je na internetu, a ljudi su joj otvoreno rekli šta misle.

Kada su se njena ćerka i dvoje unuka zbog teških životnih okolnosti vratili u porodičnu kuću, ova žena nije imala dilemu. Želela je da im pomogne i pruži sigurno utočište dok ponovo ne stanu na noge.

Međutim, kaže da je pravi problem počeo tek kada je njena ćerka započela novu vezu.

Partner njene ćerke, kako tvrdi, gotovo se uselio u njihovu kuću, ali se ponaša kao da je gost u hotelu. Ne učestvuje u troškovima, ne pomaže oko kućnih poslova, a njoj je, priznaje, sve teže da ćuti.

Svoju priču podelila je na platformi Quora, gde je želela da čuje mišljenje drugih ljudi.

"Primila sam ih bez razmišljanja, ali sada se osećam iskorišćeno"

"Ćerka se vratila kod nas iz vrlo ličnih razloga o kojima ne želim javno da govorim. Sa sobom je dovela moje dvoje unučadi i to mi nije predstavljalo nikakav problem. Pomaže oko kupovine i trudi se koliko može. Ali otkako je upoznala ovog čoveka, sve je krenulo nizbrdo. On je praktično stalno kod nas, a ponaša se kao da nema nikakvu obavezu", napisala je.

Kako kaže, ćerkin partner ispričao joj je da je pre deset godina ostao bez supruge i da je sam odgajao sina. Ipak, priznaje da nije sigurna koliko je ta priča istinita i da ima utisak da je jednostavno pronašao mesto gde može da živi bez mnogo obaveza.

"Ne plaća ništa, a ni prstom ne mrda"

Ona kaže da je pokušala da razgovara sa ćerkom i objasni joj da bi njen partner trebalo da učestvuje u troškovima domaćinstva.

"Objasnila mi je da on ne može da plaća kiriju jer mu skoro cela plata ode na račune, da pomaže svojoj majci i da štedi novac za renoviranje svog stana. Razumem da svako ima svoje probleme, ali ako već ne može finansijski da doprinese, zar nije normalno da pomogne oko kuće?"

Ćerka je, kaže, prenela njene reči partneru, ali odgovor koji je dobila potpuno ju je razočarao.

"Rekao mi je da mu napravim spisak poslova koje treba da uradi. Ostala sam bez teksta. Zar odraslom čoveku zaista treba spisak da bi video da treba nešto da uradi u kući u kojoj živi?"

"Najviše mi je žao unuka"

Iako razume da deo novca možda troši na njenu ćerku i unuke, smatra da to nije dovoljno.

"Ne mogu da prihvatim da neko živi u tuđoj kući, a da se ponaša kao da nema nikakvu odgovornost. Kada pokušam da razgovaram sa ćerkom, ona se naljuti i kaže da umišljam. Zato se pitam da li zaista grešim ili me ovaj čovek iskorišćava i nimalo ne poštuje."

Priznaje da joj je najteže zbog unučadi, jer ne želi da odrastaju u atmosferi punoj tenzije i svađa.

Komentari su bili gotovo jednoglasni

Njena ispovest izazvala je burnu raspravu, a mnogi smatraju da najveću odgovornost snosi upravo njena ćerka.

"Ako taj čovek iskorišćava vašu ćerku, nadam se da će ona to što pre shvatiti. Nažalost, mnoge žene poveruju pogrešnim ljudima jer samo žele da budu voljene."

"Ako se već sada ponaša kao da nema nikakve obaveze, teško da će se to promeniti. Danas živi na vaš račun, sutra će živeti na račun vaše ćerke."

"To je vaša kuća i imate pravo da postavite jasna pravila. Ako neko živi pod vašim krovom, red je da učestvuje u troškovima i da pomogne oko kuće."

Jedna žena otišla je i korak dalje.

"Ne znam koliko dugo ga vaša ćerka poznaje, ali ovo su ozbiljne crvene zastavice. Kako uopšte znate da je sve što priča istina? Da sam na vašem mestu, rekla bih mu da je vreme da pronađe svoj krov nad glavom. Ako ćerka odluči da ode sa njim, to je njen izbor, ali nemojte dozvoliti da vas neko iskorišćava u sopstvenoj kući."

Objava ove bake izazvala je hiljade reakcija, a većina ljudi složila se u jednom – pomagati svojoj deci je prirodno, ali kada pomoć počne da liči na iskorišćavanje, vreme je da se postave granice.

A vi, šta biste uradili na njenom mestu?