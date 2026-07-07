Blizanci Bil i Džon Bouldler već više od 80 godina žive gotovo identične živote.

Ova dvojica 82-godišnjaka ceo život žive u istoj kući u Birmingemu u Engleskoj, prenosi BBC. Takođe su radili potpuno iste poslove, svakodnevno nose usklađenu odeću i navijaju za isti omiljeni fudbalski klub — Aston Vilu.

Prema rečima Bila i Džona, školu su završili jednog petka 1960. godine, a već sledeće nedelje obojica su počela da rade u istoj lokalnoj firmi za veleprodajnu distribuciju.

Na tom poslu su ostali sve dok se kompanija nije zatvorila 32 godine kasnije, nakon čega su se obučili za poštare, navodi medij. Obojica su narednih 17 godina radila u poštanskoj službi, na obližnjim dostavnim rutama.

Bil i Džon kažu da svaki dan započinju na isti način: onaj koji se prvi probudi bira njihovu odeću, a zatim zajedno piju kafu i jedu tost.

Nastavak podudarnosti

Njihovi životi puni podudarnosti nedavno su dobili neočekivani nastavak — obojica su podvrgnuta istoj operaciji katarakte na desnom oku.

„Oduvek smo bili isti u većini stvari koje radimo, pa nam je nekako bilo prirodno da, kada jednom od nas bude potrebna operacija katarakte, i drugi uradi isto“, rekao je Džon za lokalni medij Birmingham Live govoreći o zahvatu.

Braća su odlučila da operacije obave u istoj klinici. Kažu da je osoblje bilo „prilično iznenađeno“ kada je ugledalo njih dvojicu.

Bil i Džon kažu da su se tokom života razdvojili samo u dve prilike: jednom u osnovnoj školi, kada su raspoređeni u različita odeljenja, i drugi put u odraslom dobu, kada je Džon proveo oko tri meseca u bolnici nakon operacije slepog creva.

Lekar

Profesor Sai Koli, lekar u klinici u kojoj su Bil i Džon operisali kataraktu, opisao je braću kao „divne pacijente“.

„Oni su prvi blizanci koje smo imali kao pacijente ovde i zaista mora da je veoma retka pojava da obojica imaju isti zahvat na istim očima“, rekao je on.

Braća planiraju da se u bliskoj budućnosti vrate u kliniku kako bi im bila uklonjena katarakta i sa levog oka.

Bonus video: