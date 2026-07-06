Bez obzira na to da li na umu imate jednu osobu, ili biste da budete zavodnica, postoje stvari koje će vam povećati šansu da se svidite suprotnom polu.

Gledajte u oči

Nema gledanja u pod ili stranu, neka vam se pogled usmeri pravo u oči druge osobe. Ovaj čin ukazuje na samopouzdanje, a samouverenost je se*si. Isti efekat postići ćete ako stanete uspravno.

Osmeh

Najbrži način da se dopadnete nekom je da mu se osmehnete. Ljudi vole da budu okruženi nasmejanim, pozitivnim osobama i ocenjuju ih kao privlačnije od mrguda.

Pričajte sa svima

Ćaskajte sa što više ljudi koje sretnete, pitajte ih šta rade ili misle o nečemu. Istraživanja pokazuju da kad pričamo o sebi, u mozgu se aktivira isti centar za zadovoljstvo povezan sa hranom i novcem. Zato, naučite da slušate i pokažite vašim sagovornicima da vam je stalo, jer će na taj način biti privučeni.

Budite svoji

Ne "prepisujte" pokrete, oblačenje ili komunikaciju od nekog drugog. Da biste se svideli drugima, prvo se morate svideti sebi, što znači da treba da se trudite da budete što bolji, ali i da prihvatite greške.

Budite opušteni

Ne brinite šta će drugi misliti o vama i ne opterećujte se obavezama koje vas čekaju. Što ste opušteniji, drugi će želeti da sa vama provedu više vremena.

Stavite karmin

Jedna od prvih stvari koje muškarci primete na ženi su usne, pa uvek nanosite karmin. Najbolja opcija je crveni, jer podsvesno asocira na priliv krvi u usne u stanju se*sualnog uzbuđenja.